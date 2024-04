Český Senát umožnil prijatie pravidiel pre páry rovnakého pohlavia

Praha 17. apríla (TASR) - Český Senát umožnil, aby boli prijaté nové pravidlá pre partnerstvá párov rovnakého pohlavia. Senátori v stredu o plánovanom bode na pléne nediskutovali, napriek odporu niektorých členov hornej komory ho vyradili z programu schôdze. Podľa zákona tak po uplynutí lehoty zamieri na podpis prezidentovi, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



S návrhom prišiel podľa servera Novinky.cz klub ODS a TOP 09, a to pre obavy z niekoľkohodinovej debaty, ktorá by nikam neviedla. Návrh podporilo 47 zo 77 prítomných politikov. Proti tomuto postupu boli najmä senátori za KDU-ČSL, ktorí o právach pre páry rovnakého pohlavia chceli diskutovať. Michael Canov (SLK, súčasť klubu STAN) postup označil za "mimoriadny škandál".



Ak sa horná komora odmietne nejakým návrhom zaoberať, platí podľa zákona pravidlo, že po uplynutí mesačnej lehoty ho dostane na podpis prezident. V tomto prípade by sa tak malo podľa ČT24 stať vo štvrtok. Tento postup sa väčšinou uplatňuje vtedy, ak Senát nemá žiadne výhrady k podobe návrhu schváleného Poslaneckou snemovňou.



Predsedníčka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová označila postup Senátu za dobrú správu. "Zákon výrazne narovnávajúci práva párov rovnakého pohlavia už putuje zo Senátu k pánovi prezidentovi. Naši senátori zvolili taktiku, ktorou zaistili, aby v priebehu rokovania nemohlo dôjsť k žiadnym ďalším negatívnym zmenám zákona," napísala na sociálnej sieti X.



Odkazovala tak na to, že návrh, ktorého je spolupredkladateľkou, mal pôvodne inú podobu. Zväzok mal názov "manželstvo" a obsahoval všetky práva, ktoré majú v manželstve muž a žena vrátane adopcií detí. V tejto podobe sa ho ale v snemovni schváliť nepodarilo. Prešla úprava s názvom "partnerstvo", ktorá neobsahuje úplné narovnanie práv k deťom. Šéfka snemovne dodala, že úsilie o úplnú rovnoprávnosť homosexuálnych párov týmto preto nekončí.



V Česku majú páry rovnakého pohlavia od roku 2006 možnosť uzatvárať registrované partnerstvá. V nich však nemajú viaceré práva, ktoré majú heterosexuálne páry v manželstve. Nemôžu napríklad nadobudnúť spoločný majetok, nemajú nárok na vdovecký a vdovský dôchodok po strate partnera a nemôžu si tiež adoptovať deti.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)