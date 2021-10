Senát urobil prvý krok k tomu, aby prezident Zeman prišiel o právomoc

Praha 19. októbra (TASR) - Stála komisia Senátu pre Ústavu ČR a parlamentné procedúry sa v utorok jednomyseľne zhodla na tom, že prezident Miloš Zeman má prísť o právomoci hlavy štátu podľa čl. 66 ústavy. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz, podľa ktorého ide o prvý krok k tomu, aby hospitalizovaný Zeman prišiel o časť právomocí.



"Ústavná komisia sa jednomyseľne uzniesla, že podmienky pre aplikáciu článku 66 sú dané," povedal počas tlačovej konferencie predseda senátnej komisie Zdeněk Hraba.



Senát ako celok by mohol hlasovať o odobratí právomocí Zemanovi 5. novembra, teda ešte pred ustanovujúcou schôdzou Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky (PS PČR), ktorá sa začne 8. novembra.



Na to, aby prezidentovi boli odobraté právomoci, je podľa českej ústavy nutný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov a senátorov. Odobratie právomocí hlave štátu však neznamená odvolanie prezidenta, pripomína iDNES.cz.



Článok 66 sa venuje najmä preneseniu prezidentských právomocí na iných ústavných činiteľov v situácii, že sa "uvoľní" funkcia prezidenta a nová hlava štátu buď ešte nebola zvolená, alebo ešte nezložila sľub. Podľa znenia článku by sa prezidentské právomoci rozdelili medzi ďalších najvyšších ústavných činiteľov. Predsedu vlády by namiesto prezidenta vymenoval predseda PS PČR.



Predseda Senátu Miloš Vystrčil na základe správy Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN), v ktorej je Zeman hospitalizovaný, v pondelok vyhlásil, že prezident nie je schopný vykonávať žiadne pracovné povinnosti. Vystrčil ďalej oznámil, že vzhľadom na charakter ochorenia je dlhodobá prognóza Zemanovho zdravotného stavu hodnotená ako "krajne neistá". Možnosť, že sa prezident Zeman vráti k svojim pracovným povinnostiam, je malá, uviedol na tlačovej konferencii Vystrčil.