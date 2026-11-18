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České senátne voľby v obvode 51 sa zopakujú
Opakované hlasovanie vo volebnom obvode 51 vyhlási prezident Petr Pavel do 30 dní.
Autor TASR
Praha 18. novembra (TASR) - Výsledok českých senátnych volieb v obvode Žďár nad Sázavou, kde do druhého kola postúpil jeden z kandidátov s rozdielom jediného hlasu, je neplatný. V stredu o svojom rozhodnutí informoval Najvyšší správny súd (NSS) ČR, podľa ktorého to spôsobil vysoký počet neplatných hlasov. Voľby sa budú opakovať v celom volebnom obvode od prvého kola, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Navrhovateľ Radek Černý z ODS sa na súde domáhal neplatnosti hlasovania v oboch kolách volieb. V prvom kole získal o jeden hlas menej než Josef Klement z KDU-ČSL, ktorý bol následne v druhom kole zvolený za senátora.
Z predloženej volebnej dokumentácie súd zistil neobvykle vysoký podiel neplatných hlasov a následne preskúmal dotknuté volebné okrsky. Podľa sudcu spravodajcu Milana Podhrázkeho išlo o 26 okrskov. Počet neplatných hlasov v nich bol podľa neho výrazne vyšší v porovnaní s volebným obvodom aj s celorepublikovým priemerom.
„Z predloženej volebnej dokumentácie súd zistil, že v prospech navrhovateľa neboli započítané dva platné hlasy. Už táto skutočnosť je s ohľadom na tesný výsledok volieb v danom volebnom obvode porušením zákona, ktoré malo hrubý vplyv na výsledok hlasovania. Ako je zrejmé, počet hlasov pre navrhovateľa mohol byť taký, že by postúpil do druhého kola volieb,“ vysvetlil.
Určitá miera chybovosti je podľa jeho slov prirodzená a ľudsky pochopiteľná. Musí však platiť priama úmernosť medzi tesnosťou výsledku na jednej strane a podrobnosťou volebnej dokumentácie na strane druhej. A to podľa jeho slov v mnohých okrskoch nebolo dodržané.
Podľa predsedu NSS Vojtěcha Šimíčka išlo o chyby z nedbanlivosti, nie o úmyselnú manipuláciu. „Volebné komisie sa možno ponáhľali a nevenovali tomu toľko starostlivosti,“ povedal. Komisie by mali podľa jeho slov nielen správne spočítať hlasy, ale tiež kvalitne spracovať volebnú dokumentáciu, aby v prípade následných volebných sťažností bol súd schopný preskúmať ich postupy. „V danom prípade sme zistili mnoho nedbalostí, a to je hlavný dôvod nášho rozhodnutia,“ vysvetlil Šimíček.
Opakované hlasovanie vo volebnom obvode 51 vyhlási prezident Petr Pavel do 30 dní.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Navrhovateľ Radek Černý z ODS sa na súde domáhal neplatnosti hlasovania v oboch kolách volieb. V prvom kole získal o jeden hlas menej než Josef Klement z KDU-ČSL, ktorý bol následne v druhom kole zvolený za senátora.
Z predloženej volebnej dokumentácie súd zistil neobvykle vysoký podiel neplatných hlasov a následne preskúmal dotknuté volebné okrsky. Podľa sudcu spravodajcu Milana Podhrázkeho išlo o 26 okrskov. Počet neplatných hlasov v nich bol podľa neho výrazne vyšší v porovnaní s volebným obvodom aj s celorepublikovým priemerom.
„Z predloženej volebnej dokumentácie súd zistil, že v prospech navrhovateľa neboli započítané dva platné hlasy. Už táto skutočnosť je s ohľadom na tesný výsledok volieb v danom volebnom obvode porušením zákona, ktoré malo hrubý vplyv na výsledok hlasovania. Ako je zrejmé, počet hlasov pre navrhovateľa mohol byť taký, že by postúpil do druhého kola volieb,“ vysvetlil.
Určitá miera chybovosti je podľa jeho slov prirodzená a ľudsky pochopiteľná. Musí však platiť priama úmernosť medzi tesnosťou výsledku na jednej strane a podrobnosťou volebnej dokumentácie na strane druhej. A to podľa jeho slov v mnohých okrskoch nebolo dodržané.
Podľa predsedu NSS Vojtěcha Šimíčka išlo o chyby z nedbanlivosti, nie o úmyselnú manipuláciu. „Volebné komisie sa možno ponáhľali a nevenovali tomu toľko starostlivosti,“ povedal. Komisie by mali podľa jeho slov nielen správne spočítať hlasy, ale tiež kvalitne spracovať volebnú dokumentáciu, aby v prípade následných volebných sťažností bol súd schopný preskúmať ich postupy. „V danom prípade sme zistili mnoho nedbalostí, a to je hlavný dôvod nášho rozhodnutia,“ vysvetlil Šimíček.
Opakované hlasovanie vo volebnom obvode 51 vyhlási prezident Petr Pavel do 30 dní.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)