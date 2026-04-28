ČR si od budúceho roka bude 30. marca pripomínať Deň českej vlajky
Novelu zákona o štátnych sviatkoch, ktorá zavádza tento významný deň, v utorok podpísal prezident ČR Petr Pavel.
Autor TASR
Praha 28. apríla (TASR) - Česko si bude od budúceho roka pripomínať 30. marec ako Deň českej vlajky. Novelu zákona o štátnych sviatkoch, ktorá zavádza tento významný deň, v utorok podpísal prezident ČR Petr Pavel. Informovala o tom jeho kancelária, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
S návrhom na uzákonenie nového významného dňa prišiel premiér Andrej Babiš s poslancom Radkom Vondráčkom. Babiš to zdôvodňoval tým, že štátna vlajka je základným symbolom Česka a vyjadruje jeho nezávislosť a zvrchovanosť. Sám ju nosí pripnutú na klope saka a opakovane ostatným politikom zdôrazňoval, aby ju nosili tiež. Deň 30. marec vybral Babiš preto, lebo vtedy bola v roku 1920 oficiálne uzákonená československá vlajka.
Jeho kabinet chcel nový významný deň oslavovať už tento rok, lenže Senát novelu vrátil poslancom s pripomienkami a tí o nej museli opäť hlasovať. Celý proces sa tak predĺžil.
Senátori kritizovali napríklad to, prečo by sa zo všetkých štátnych symbolov mala týmto spôsobom vyzdvihovať len vlajka. Za ďalší problém považovali samotný názov významného dňa a argumentovali tým, že český právny poriadok pozná len pojem štátna vlajka a nie česká. Ďalší zas tvrdili, že by to mal byť štátny sviatok a nie iba významný deň.
Niektorí senátori vrátane Josefa Bazalu podotkli, že Česko takýto deň nepotrebuje. „Ľudia majú úplne iné starosti. Prerokúvame tu vec, ktorú z môjho pohľadu nikto nepotrebuje, nepožaduje a nie je po tom ani žiaden spoločenský dopyt,“ vyhlásil koncom marca v pléne.
Senátori nakoniec navrhli, aby sa namiesto Dňa českej vlajky upravil názov štátneho sviatku z 28. septembra na Deň českej štátnosti a štátnych symbolov. To však v snemovni neprešlo a poslanci si znova odhlasovali pôvodnú verziu.
Napriek tomu, že Deň českej vlajky ešte tento rok 30. marca neplatil, ministerstvá aj úrad vlády si ho už rôznymi spôsobmi pripomínali. Napríklad Strakovu akadémiu, sídlo Úradu vlády ČR, nasvietili pri tejto príležitosti vo farbách vlajky.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
