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ČR si pripomína výročie revolúcie, uskutočnia sa besedy aj koncerty
Heslom tohtoročných osláv 17. novembra s názvom Korzo Národní je „Nezostávajme bokom. Demokracia stojí na každom z nás“.
Autor TASR
Praha 17. novembra (TASR) - Česi si v utorok pripomínajú 37 rokov od Nežnej revolúcie. Pri tejto príležitosti sa na mnohých miestach naprieč krajinou uskutočnia spomienkové udalosti, divadelné predstavenia, koncerty, výstavy či besedy. V hlavnom meste bude tradične centrom diania Národná ulica, kde k Pamätníku Nežnej revolúcie každoročne prichádzajú zapáliť sviečky a položiť kvety tisícky ľudí aj ústavní činitelia, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Premiér ČR Andrej Babiš tentoraz k pamätníku nepríde. Spolu s niekoľkými ministrami je na trojdňovej návšteve Izraela. V pondelok pred odletom povedal, že si sviatok pripomenie pri lavičke Václava Havla v Tel Avive. Pri oznámení cesty pred niekoľkými dňami uviedol, že ho kolízia so sviatkom mrzí, zároveň si však myslí, že by jeho neprítomnosť v Prahe mohla prispieť k upokojeniu „vyhrotenej situácie“. Narážal tým zrejme na opakované protesty proti plánu jeho vlády zmeniť financovanie verejnoprávnych médií.
Heslom tohtoročných osláv 17. novembra s názvom Korzo Národní je „Nezostávajme bokom. Demokracia stojí na každom z nás“. Program podľa organizátorov reflektuje tri výročia - 90 rokov od narodenia bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla, 70 rokov od príchodu vietnamskej komunity do Československa a desať rokov od smrti Věry Čáslavskej. Pripomienkou českej gymnastky chcú organizátori podľa svojich slov poukázať na neoddeliteľnosť športu a politiky. Podotkli, že ľudia si budú môcť vybrať z vyše 160 rôznych bodov programu.
Oslavy sú súčasťou celorepublikového Festivalu slobody a zároveň vyvrcholením Týždňa slobody, ktorý rovnako ako Korzo Národní organizuje spolok Díky, že můžem. České ministerstvo kultúry mu tento rok na oslavy v Prahe neschválilo dotáciu. Ľudia v reakcii na to vyzbierali takmer desať miliónov korún (približne 400.000 eur).
Okrem toho sa na Václavskom námestí večer uskutoční aj tradičný Koncert pre budúcnosť, na ktorom vystúpi napríklad skupina Olympic či spevák Michal Hrůza a mnoho rečníkov vrátane slovenského herca Milana Kňažka či slovenskej režisérky Terezy Nvotovej.
Okrem pietneho aktu pri Pamätníku Nežnej revolúcie sa ďalší uskutoční pri internáte Hlávkova kolej, kde si akademická obec aj politici pripomenú študentov, ktorí sa v roku 1939 stali obeťami nacistického násilia. Obe historické udalosti si študenti každoročne pripomínajú tiež na Albertove.
Niektoré inštitúcie organizujú deň otvorených dverí, napríklad Lichtenštajnský palác na pražskej Kampe, ktorý patrí českému úradu vlády či 1. prezidentská knižnica (bývalá Knižnica Václava Havla).
Sviatočný deň v Česku zakončí odovzdávanie Cien Pamäti národa v Národnom divadle, ktoré udeľuje nezisková organizácia Post Bellum. Ocenenie udeľuje hrdinom protifašistického a protikomunistického odboja, ako aj výnimočným osobnostiam moderných dejín, ktoré sa presadili v oblasti ochrany demokracie či boja proti novodobej totalite.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Premiér ČR Andrej Babiš tentoraz k pamätníku nepríde. Spolu s niekoľkými ministrami je na trojdňovej návšteve Izraela. V pondelok pred odletom povedal, že si sviatok pripomenie pri lavičke Václava Havla v Tel Avive. Pri oznámení cesty pred niekoľkými dňami uviedol, že ho kolízia so sviatkom mrzí, zároveň si však myslí, že by jeho neprítomnosť v Prahe mohla prispieť k upokojeniu „vyhrotenej situácie“. Narážal tým zrejme na opakované protesty proti plánu jeho vlády zmeniť financovanie verejnoprávnych médií.
Heslom tohtoročných osláv 17. novembra s názvom Korzo Národní je „Nezostávajme bokom. Demokracia stojí na každom z nás“. Program podľa organizátorov reflektuje tri výročia - 90 rokov od narodenia bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla, 70 rokov od príchodu vietnamskej komunity do Československa a desať rokov od smrti Věry Čáslavskej. Pripomienkou českej gymnastky chcú organizátori podľa svojich slov poukázať na neoddeliteľnosť športu a politiky. Podotkli, že ľudia si budú môcť vybrať z vyše 160 rôznych bodov programu.
Oslavy sú súčasťou celorepublikového Festivalu slobody a zároveň vyvrcholením Týždňa slobody, ktorý rovnako ako Korzo Národní organizuje spolok Díky, že můžem. České ministerstvo kultúry mu tento rok na oslavy v Prahe neschválilo dotáciu. Ľudia v reakcii na to vyzbierali takmer desať miliónov korún (približne 400.000 eur).
Okrem toho sa na Václavskom námestí večer uskutoční aj tradičný Koncert pre budúcnosť, na ktorom vystúpi napríklad skupina Olympic či spevák Michal Hrůza a mnoho rečníkov vrátane slovenského herca Milana Kňažka či slovenskej režisérky Terezy Nvotovej.
Okrem pietneho aktu pri Pamätníku Nežnej revolúcie sa ďalší uskutoční pri internáte Hlávkova kolej, kde si akademická obec aj politici pripomenú študentov, ktorí sa v roku 1939 stali obeťami nacistického násilia. Obe historické udalosti si študenti každoročne pripomínajú tiež na Albertove.
Niektoré inštitúcie organizujú deň otvorených dverí, napríklad Lichtenštajnský palác na pražskej Kampe, ktorý patrí českému úradu vlády či 1. prezidentská knižnica (bývalá Knižnica Václava Havla).
Sviatočný deň v Česku zakončí odovzdávanie Cien Pamäti národa v Národnom divadle, ktoré udeľuje nezisková organizácia Post Bellum. Ocenenie udeľuje hrdinom protifašistického a protikomunistického odboja, ako aj výnimočným osobnostiam moderných dejín, ktoré sa presadili v oblasti ochrany demokracie či boja proti novodobej totalite.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)