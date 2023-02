Česko si rok od ruskej agresie pripomína rôznymi akciami

Praha 23. februára (TASR) — Deň pred prvým výročím vpádu ruskej armády na Ukrajinu sa v Česku konajú viaceré akcie na uctenie si obetí vojny a vyjadrenie podpory tejto krajine. Záujemcovia si môžu pozrieť napríklad projekciu fotografií na sídlo Senátu či videoprojekciu na budove ministerstva vnútra, informuje spravodajkyňa TASR.



Videoprojekciu na budovu rezortu vnútra na pražskej Letnej pripravila nezisková organizácia Človek v tiesni. "Chceli sme pôsobivou formou priblížiť každodenný život ľudí uprostred ruskej invázie na Ukrajinu. Chceme divákom poskytnúť priestor sa zastaviť, zamyslieť a nechať v sebe rezonovať motívy a symboly spojené so životom vo vojne," povedal mediálny koordinátor organizácie Petr Štefan. Ľudia si videoprojekciu môžu pozrieť každý večer do soboty.



Projekciu ako formu spomienky pripravil aj Senát. Na múry Valdštejnského paláca sú premietané fotografie českej fotoreportérky Majdy Slámovej, ktoré zachytávajú Ukrajinu pred a po začiatku ruskej invázie. Snímky sa budú premietať do piatkového rána.



Na piazzette Národného divadla (ND) umelci za účasti ministra kultúry Martina Baxu zahrali a zaspievali českú a ukrajinskú hymnu. Na Námestí Václava Havla je nainštalovaná výstava fotografií nemeckého fotoreportéra Phillipa Spaleka s názvom Rok s Ukrajinou. Podľa riaditeľa ND pripravujú podobné akcie všetky verejné divadlá v Českej republike.



"Chceme vzdať hold a úctu obetiam toho strašného vojnového konfliktu a chceme poďakovať všetkým, ktorí po celý rok pomáhali ukrajinskej armáde aj ukrajinským občanom akýmkoľvek spôsobom," povedal riaditeľ ND Jan Burian. Dodal, že chcú zároveň českú spoločnosť povzbudiť, aby v pomoci vytrvala.



Okrem toho sa v Prahe, ale aj po celej ČR konajú mnohé ďalšie akcie, výstavy, koncerty či besedy pripomínajúce prvé výročie začiatku vojny. V českej metropole vyvrcholia v sobotu sprievodom k ukrajinskej ambasáde.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)