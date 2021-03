Šírenie covidu v Česku sa spomaľuje

Praha 25. marca (TASR) - Šírenie ochorenia COVID-19 v Česku sa spomaľuje, v stredu pribudlo asi o štvrtinu menej prípadov nákazy než pred týždňom, informovala vo štvrtok spravodajská televízia ČT24 na svojej webovej stránke.



V Česku zaznamenali za stredu 8763 nových nakazených koronavírusom. Za utorok to bolo 10.883 ľudí. Minulú stredu hlásili české úrady 12.020 infikovaných. Vo štvrtok to napísal aj spravodajský server Novinky.cz.



Index rizika Protiepidemického systému (PES) zostáva v ČR na úrovni 59 bodov, čo predstavuje tretí stupeň pohotovosti. Reprodukčné číslo R je na hodnote 0,83. Tento údaj ukazuje, koľko ľudí môže infikovať človek s koronavírusom. V stredu sa v porovnaní s predchádzajúcim dňom toto číslo mierne zhoršilo - o jednu stotinu.



V nemocniciach v ČR je momentálne s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 8123 ľudí, pričom 1874 sa nachádza vo vážnom stave. V súvislosti s covidom ministerstvo zdravotníctva eviduje úmrtia celkovo 25.450 ľudí, z toho približne 18 percent tento mesiac.



Počas stredy bolo podaných 38.840 očkovacích látok, najviac od začiatku týždňa, Je to však o 7900 menej než predchádzajúcu stredu. Aspoň jednu dávku dosiaľ dostalo 1.459.631 osôb a ukončené očkovanie má 400.177 ľudí, informovali portály ČT24 a Novinky.cz.