Skupina stíhaná pre terorizmus plánovala podľa polície ČR aj vraždu
Autor TASR
Praha 3. septembra (TASR) - Českí kriminalisti pri vyšetrovaní skupiny mladých, ktorých už niekoľko mesiacov stíhajú pre podporu a propagáciu terorizmu, odhalili aj plánovanie vraždy. Obeť útoku podľa polície prežila len vďaka šťastnej náhode. Jeden z podozrivých bol v dobe spáchania skutku mladistvý, druhý bol ešte mladší a vekom nebol trestne zodpovedný. O nových skutočnostiach v prípade polícia informovala v stredu na svojom webe, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Podľa dosiaľ zaistených dôkazov kriminalisti odhalili, že obvinení sa okrem propagácie terorizmu Islamského štátu zameriavali aj na šírenie nenávisti voči menšinám a LGBT+ komunite. „V roku 2024 sa rozhodli vyskúšať, aké to je niekoho zabiť' a naplánovali vraždu osoby zo sociálne a ekonomicky slabšej skupiny obyvateľov. Svoj plán začali uskutočňovať, ale obeť útoku nezomrela len vďaka šťastnej náhode,“ uviedol hovorca Policajného prezídia ČR Jakub Vinčálek.
Polícia podotkla, že orgány činné v trestnom konaní sa s mladistvými páchateľmi stretávajú čoraz častejšie. Alarmujúce podľa nich je, že páchatelia nízkeho veku často nerozlišujú medzi online prostredím a realitou, čo sa prejavuje stratou empatie a zodpovednosti a vedie to až k spáchaniu najzávažnejšej trestnej činnosti.
Česká polícia v júni informovala o tom, že v spolupráci s Bezpečnostnou informačnou službou (BIS) odhalila skupinu piatich podozrivých z podpory a propagácie terorizmu. Radikalizovali sa na sociálnych sieťach, kde šírili nenávistný obsah proti menšinám, schvaľovali islamistické teroristické útoky a propagovali džihádizmus. Pokúsili sa tiež zapáliť synagógu v Brne. Mladých Čechov lákali na sociálnych sieťach náborári Islamského štátu na boje v Sýrii.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
