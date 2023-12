Skúšky na Filozofickej fakulte UK v Prahe budú po streľbe dobrovoľné

Praha 29. decembra (TASR) - Na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (UK) v Prahe v reakcii na minulotýždňovú streľbu rozhodli v piatok o zrušení výučby až do konca tohto semestra (12. januára 2024). Skúšky počas nasledujúceho skúškového obdobia budú výlučne dobrovoľné, a to vrátane štátnych skúšok. Učiteľom aj študentom fakulta naďalej ponúka psychologickú pomoc, informuje TASR.



V týždni po Troch kráľoch sa podľa uváženia môžu zorganizovať dobrovoľné stretnutia učiteľov a študentov. "V rámci prípravy na tieto stretnutia bude všetkým vyučujúcim poskytnutá psychologicko-pedagogická inštruktáž a podpora," uvádza fakulta na svojom webe.



O konci výučby a priebehu skúškového obdobia fakulta postupne informuje aj zahraničných študentov.



Hlavná budova fakulty na Námestí Jana Palacha v Prahe ostane "z technických príčin" zatvorená prinajmenšom do konca januára. Vedenie fakulty však napriek tomu chce vytvoriť miesto na stretávanie sa celého univerzitného spoločenstva a verejnosti, a to v rámci pripravovaných podujatí Mesiaca pre fakultu.



"Návrat akademického života a obnovenie Námestia Jana Palacha ako domovského priestoru je nevyhnutnou súčasťou procesu zmierenia sa s tragickou udalosťou, ktorá v krátkej chvíli zmenila život celej komunity," uvádza fakulta. Ďalšie informácie chce zverejniť po Novom roku.



K útoku v hlavnej budove Filozofickej fakulty UK v Prahe došlo 21. decembra popoludní. Študent tam zastrelil na mieste 13 ľudí, jedna osoba neskôr zomrela v nemocnici. Zranenia utrpelo ďalších 25 ľudí. Útočník napokon zastrelil aj sám seba.



Ešte pred streľbou v Prahe zabil doma aj svojho otca. Neskôr sa ukázalo, že študent bol aj vrahom muža a bábätka, ktorých zastrelil necelý týždeň predtým v Klánovickom lese na východnom okraji Prahy. Páchateľ mal zbrojný pas a legálne vlastnil niekoľko zbraní.