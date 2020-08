POSLANCI ANO A ČSSD V KARANTÉNE: Šlechtová má koronavírus

Praha 25. augusta (TASR) – Česká poslankyňa hnutia ANO Karla Šlechtová sa nakazila novým koronavírusom a časť jej kolegov z vládnej koalície musela ísť do karantény. Snemovňa naposledy zasadala minulý týždeň, keď na mimoriadnej schôdzi schvaľovala zákon v stave legislatívnej núdze. V utorok to napísal internetový spravodajský portál Novinky.cz.



Informáciu o infikovanej poslankyni potvrdil serveru Lidovky.cz predseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Meno Šlechtovej, ktorá v minulosti zastávala ministerské úrady pre miestny rozvoj a obrany, na otázku denníka Právo následne potvrdil šéf tlačového odboru Snemovne Roman Žamboch.



V karanténe je zo Snemovne podľa dostupných informácií 13 ľudí. Ide o poslancov, ktorí boli v blízkosti Šlechtovej pri rokovaní dolnej komory, ale aj o členov poslaneckej frakcie ANO. Poslanci podstupujú testy na koronavírus, pričom v izolácii musia zostať až do druhého testu. Ten majú absolvovať začiatkom septembra.



Karanténa by sa podľa Noviniek mala týkať napríklad poslancov sociálnej demokracie Romana Onderku či Petra Dolínka alebo Šlechtovej kolegov z ANO Adama Kalousa, Moniky Červíčkovej, Jiřího Maška, Davida Štolpu alebo Milana Feranca.



Šlechtová mala pri rokovaní poslancov celý čas nasadené rúško, čím mohla znížiť riziko nákazy.



Poslanci boli o nákaze kolegyne informovaní v nedeľu. Prípadom sa zaoberajú hygienici.



Poslanci minulú stredu schvaľovali možnosť hlasovať v jesenných voľbách do krajských zastupiteľstiev a tretiny Senátu aj pre ľudí nachádzajúcich sa v karanténe. Schvaľovali tiež uzákonenie dištančného vzdelávania v školách. Táto novela je takisto reakciou na epidémiu koronavírusu.