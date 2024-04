Českí poslanci opäť riešia migračný pakt

Praha 18. apríla (TASR) - Českí poslanci na ďalšej mimoriadnej schôdzi opäť debatujú o migračnom pakte. Opozičné hnutie ANO tentokrát kritizuje ministra vnútra Víta Rakušana za jeho slová, že Česko bude mať v solidárnom mechanizme výnimku, pretože prijalo veľký počet ukrajinských utečencov. Podľa opozície aj niektorých koaličných europoslancov to nie je pravda, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Predseda hnutia ANO Andrej Babiš označil migračný pakt za "obludnú dohodu", ktorá obsahuje "skryté utečenecké kvóty" a zaväzuje Česko, aby prijímala utečencov z Afriky a Blízkeho východu. Rakušan spolu s premiérom Petrom Fialom podľa neho vymenili bezpečnosť, kultúru a spôsob života ČR za neriadenú migráciu, explóziu kriminality a rozklad spoločnosti.



Debatu na českej politickej scéne si všimla eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová. Na sociálnej sieti X vo štvrtok napísala, že nové migračné pravidlá neobsahujú povinné relokácie, ale povinnú solidaritu a v nej majú krajiny možnosť výberu. "Krajina ako ČR, ktorá už preukázala solidaritu tým, že prijala veľký počet Ukrajincov, bude môcť byť oslobodená od akýchkoľvek príspevkov povinnej solidarity," potvrdila Rakušanove slová.



Na to reagoval poslanec hnutia ANO Jaroslav Bžoch, ktorý jej príspevok na sociálnej sieti komentoval slovami, že je "absolútne neakceptovateľné, aby eurokomisárka komentovala a zapájala sa do parlamentnej diskusie v akomkoľvek členskom štáte".



Českí poslanci sa na mimoriadnej schôdzi k migračnému paktu zišli už vo februári. Hnutie ANO vtedy vláde vyčítalo, že hoci pôvodne pakt presadzovala, pri hlasovaní sa však ČR zdržala. Babiš si to vysvetľoval obavami koaličných strán o výsledok vo voľbách do Európskeho parlamentu.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)