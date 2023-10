Českí poslanci sa k hlasovaniu o nedôvere vlády v utorok asi nedostanú

Praha 17. októbra (TASR) — Českí poslanci budú môcť pokračovať v rozprave k vysloveniu nedôvery vláde Petra Fialu do druhej hodiny po polnoci. Odhlasovali si to na základe dohody grémia Poslaneckej snemovne. Mimoriadna schôdza už trvá už takmer dvanásť hodín, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Iniciovalo ju opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša. Dôvodov na vyslovenie nedôvery vláde je podľa Babiša mnoho, za "poslednú kvapku" označil kauzu Dozimetr. Hnutie vyčíta ministrovi vnútra Vítovi Rakušanovi, že v minulosti používal šifrovaciu mobilnú aplikáciu, akú mali aj obvinení v korupčnej kauze Dozimetr, ktorými tak mohol podľa neho komunikovať.



Rakušan označil za absurdné, že podľa opozície je bezpečnostným rizikom pre ČR. "Bezpečnostným rizikom, a to systémovým, je podrývanie dôvery v naše demokratické inštitúcie. Keď vrcholný politik, Andrej Babiš, mnohokrát napáda prácu súdov, štátneho zastupiteľstva, polície," namietol minister vnútra.



Fiala sa Rakušana opakovane zastal a dodal, že má jeho dôveru. Kritika jeho osoby a celej vlády zo strany hnutia ANO je podľa premiéra v skutočnosti závisťou a strachom z toho, že jeho kabinet je úspešnejší než predchádzajúci vedený Babišom.



Šéf opozičného hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura vyzval vo svojom prejave šéfa ANO na užšiu spoluprácu. "Teraz nie je čas politikárčiť a hrať sa na svojom piesočku. Je potrebné, aby sme tiahli za jeden povraz s cieľom ukončenia Fialovej vlády v záujme väčšiny občanov," vyhlásil Okamura. Dodal tiež, že jeho hnutie presadzuje rýchle predčasné voľby.



Hlasovanie sa dá očakávať až v stredu, zrejme vo večerných hodinách. S dlhými prejavmi doteraz vystupovali poslanci s prednostným právom a ministri, ktorí obhajovali svoje doterajšie kroky. Klasická rozprava, do ktorej je prihlásených viac než 60 poslancov, sa tak ešte ani nezačala.



Ide už o tretí pokus opozície o vyslovenie nedôvery vláde v tomto volebnom období. Prvýkrát sa o to pokúsila vlani v septembri a potom v januári tohto roka.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)