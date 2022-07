Česko bojuje proti plastom:Zakázalo plastové príbory, taniere a slamky

Praha 20. júla (TASR) - Česká Poslanecká snemovňa schválila zákon o dosahu vybraných plastových výrobkov na životné prostredie. Výroba a predaj jednorazových plastových príborov, tanierov, slamiek alebo plastových paličiek k balónikom bude v Česku zakázaná v súlade s predpismi Európskej únie. Normu teraz dostane na schválenie Senát, informovala v stredu verejnoprávna ČT24.



Zákaz vybraných plastových výrobkov bude účinný od polovice budúceho roka. Pôvodný návrh mal platiť už vyše roka bývalá snemovňa však návrh nestihla prerokovať. Nestihol sa ani termín od tohtoročného júla.



Za schválenie zákona hlasovalo 113 poslancov zo všetkých strán, pričom pred záverečným schvaľovaním vystúpili iba ministerka životného prostredia Anna Hubáčková a jej predchodca vo vláde Andreja Babiša Richard Brabec.



Zákaz obmedzí najmä jednorazové plastové výrobky, ako sú paličky na miešanie nápojov, vatové tyčinky či paličky na uchytenie balónikov, nápojové obaly a škatuľky na jedlo z polystyrénu. Hubáčková je presvedčená, že to nebude mať dramatický vplyv. "Síce sa zakazujú plastové príbory, ale už teraz sa veľmi často môžete stretnúť s typom z prírodného materiálu, ktorý zakázaný nie je," uviedla ministerka.



Podľa ministerstva životného prostredia by sa nanovo mala znížiť spotreba daných plastových výrobkov o približne 1,7 miliardy kusov za rok. V roku 2019 každý obyvateľ EÚ vyprodukoval v priemere 34,4 kilogramu plastového odpadu. Desať rokov predtým to bolo o štvrtinu menej. Recyklácie sa dočkali len zhruba dve pätiny tohto odpadu - 14,1 kilogramu na osobu.



Výrobcovia niektorých produktov musia používateľov upozorniť na dostupnosť opakovane použiteľných alternatív. Výrobcovia budú musieť tiež označovať výrobky z plastov jednotným označením. Pôjde o cigarety s filtrami, samostatné filtre, vlhčené obrúsky, hygienické pomôcky a tégliky.