Známa speváčka má COVID-19 a je hospitalizovaná

Praha 4. septembra (TASR) - Česká speváčka Hana Zagorová a jej manžel Štefan Margita majú koronavírusové ochorenie COVID-19. Spevácky pár to oznámil v piatok na sociálnej sieti Facebook, informuje webový spravodajský portál Novinky.cz.



"Naši milí, nechceli sme vás zaťažovať svojimi starosťami. Áno, obom nám vyšli pozitívne testy na covid. Nech sa to nemusíte dozvedať z rôznych nafúknutých špekulácií. Štefan je v domácej karanténe s ľahkým priebehom a Hanka z dôvodu vysokých teplôt v nemocnici. Verte, že robíme, čo môžeme, a čoskoro sa s vami uvidíme," uviedla dvojica na speváčkinom oficiálnom facebookovom profile.



Zagorová (73) je interpretkou populárnej hudby, ktorá na prelome 70. a 80. rokov kraľovala medzi ženami v ankete Zlatý slávik. Jej manžel Štefan Margita (64) je popredný tenorista slovenského pôvodu, ktorý pôsobil v pražskej Štátnej opere aj na preslávených svetových scénach. Zosobášili sa začiatkom 90. rokov.



Zagorová a Margita boli 19. augusta na oslave kamaráta, ako dokazujú príspevky na sociálnych sieťach. Speváčka o týždeň neskôr zrušila vystúpenie v Prostějove. Podľa organizátorov to bolo pre zdravotné problémy, dopĺňa spravodajský server iDNES.cz.



V stredu sa mala Zagorová spolu s manželom objaviť v televíznej Show Jana Krausa, ktorá oslavuje desať rokov. Speváčka sa opäť ospravedlnila. "Pani Hana Zagorová nakrúcanie zrušila, pretože bola prechladnutá. Dohodli sme sa, že ako hosť príde v polovici septembra," uviedol Filip Budák zo spoločnosti FTV Prima, ktorý má talkshow na starosti.



Počty nakazených novým typom koronavírusu, ktoré boli v Česku v uplynulých dňoch rekordné, ďalej prudko rastú. Do piatkového podvečera pribudlo 492 prípadov, čo je za rovnakú časť dňa doteraz najviac. Celkovo sa dosiaľ nakazilo 26.943 ľudí, rekordný je počet aktuálne chorých presahujúci 7500 pacientov, vyplýva z údajov českého ministerstva zdravotníctva.