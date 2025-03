ČR sprísni opatrenia proti SLAK, zakáže dovoz ďalších produktov zo SR

Praha 31. marca (TASR) - V Česku zatiaľ nie je žiaden potvrdený prípad ani podozrenie na nákazu slintačkou a krívačkou. Vzhľadom na blízku vzdialenosť ohniska na Slovensku však ČR opäť sprísňuje preventívne opatrenia. Zo SR, Maďarska, Dolného Rakúska a Burgenlandu nebude možné dovážať ani vedľajšie živočíšne produkty, ako napríklad živočíšne múčky z kafilérií. Kontroly nákladných áut nad 3,5 tony budú aj na hraničnom priechode Halámky – Gmünd. Český minister poľnohospodárstva Marek Výborný to oznámil v pondelok na tlačovej konferencii. Avizoval tiež, že zrejme od utorka sa na farmách v Juhomoravskom kraji bude testovať mlieko, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Výborný uviedol, že v pondelok asi 15 minút telefonoval so slovenským ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richardom Takáčom a má tak aktuálne informácie z mimoriadneho rokovania slovenskej vlády.



Spresnil, že nové opatrenie, teda testovanie mlieka PCR testami, sa bude týkať všetkých fariem v Juhomoravskom kraji, ktoré majú nad 100 kusov dojníc, a v okresoch Břeclav a Hodonín, ktoré hraničia so SR, aj od menších chovateľov. „Slúži to na to, aby sme preventívne dokázali z vyšetrenia mlieka zistiť podozrenie na výskyt tejto nákazy na českom území. V mlieku je totiž nákaza prítomná už niekoľko, asi tri až päť dní pred klinickými príznakmi u zvierat. Robíme to preventívne,“ vysvetlil Výborný. V budúcich dňoch sa tiež bude sérologicky vyšetrovať voľne žijúca zver v zverincoch na južnej Morave.



Zdôraznil, že zákaz prevozov zvierat a živočíšnych produktov platí absolútne, a na drobnochovateľov pri hraniciach so SR apeloval, aby tajne neprevážali veľkonočné kozliatka a jahniatka, ktoré sa pred Veľkou nocou podľa jeho slov zo SR zvyknú dovážať. „Akýkoľvek dovoz, hoci len jedného kozliatka alebo jahniatka, je hazard s touto nákazou v ČR a je to veľmi nezodpovedné voči chovateľom v ČR. Apelujem na všetkých, aby k ničomu takému nedochádzalo. Jedno kozľa naložíte do kufra, to nikto nedokáže na hraniciach ustrážiť, ale prosím, nerobte to, lebo to ohrozenie je obrovské,“ zdôraznil minister. V budúcich dňoch počítajú aj so zapojením pracovníkov vojenskej veterinárnej správy.



Riaditeľ českej Štátnej veterinárnej správy (SVS) Zbyněk Semerád dodal, že od polnoci bude tiež platiť zákaz vykonávať službu úpravy paznechtov a strihania oviec. Tieto činnosti budú môcť robiť len chovatelia.



Výborný v nedeľu na sociálnej sieti X oznámil, že existuje podozrenie na ďalšie ohnisko nákazy SLAK na Slovensku, konkrétne na farme v Plaveckom Štvrtku. V reakcii na to Česko sprísnilo kontroly na diaľničnom hraničnom priechode Lanžhot - Brodské. Krátko nato sa nákaza v lokalite potvrdila. Opatrenia sa podľa českej Štátnej veterinárnej správy nezmenili, kontroly by však odvtedy mali byť dôslednejšie.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)