Česko chce vyslať do kozmu družicu a vesmírny ďalekohľad

Praha 22. septembra (TASR) - Česko spustí dve samostatné vesmírne misie. Ako vo štvrtok oznámilo ministerstvo dopravy, v súboji projektov vyhrali družica AMBIC, ktorej cieľom je zaistiť nezávislosť ČR od informácií z komerčných satelitov, a prvý český vesmírny ďalekohľad QUVIK. Do vesmíru by sa mali dostať v roku 2028, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Na ministerstve dopravy sme v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou pripravili unikátny typ kozmických projektov. Hovoríme im ambiciózne, pretože ide o rádovo komplexnejšie aktivity než tie, čo boli dosiaľ v ČR v oblasti kozmických aktivít realizované," vysvetlil riaditeľ odboru kozmických aktivít a nových technológií českého ministerstva dopravy Václav Kobera.



Družica AMBIC (Ambicious Czech Satellite) bude primárne zameraná na pozorovanie Zeme. Jej cieľom bude poskytovať obrazové dáta českého územia a tým zaistiť nezávislosť krajiny od informácií z komerčných satelitov. Systém bude možné využiť napríklad na monitorovanie mimoriadnych situácií a katastrof, infraštruktúry, nelegálnych stavieb, ťažby dreva či skládok odpadu. Sekundárnou funkciou bude šifrovaná komunikácia pre potreby štátu.



Misia QUVIK (Quick Ultra-Violet Kilonovae Surveyor) je podľa ministerstva predovšetkým vedeckou a technologickou misiou. Jej cieľom je pripraviť prvý český vesmírny ďalekohľad, ktorý by mal sledovať zrážky neutrónových hviezd, prípadne neutrónové hviezdy a čierne diery. Pozorovania môžu podľa autorov projektu prezradiť mnoho o vzniku prvkov ťažších než železo, ktoré pri týchto zrážkach vznikajú. Patria medzi ne napríklad zlato či platina.



Ďalekohľad tiež umožní pozorovať planéty, ktoré obiehajú okolo iných hviezd než Slnko. "Bude tiež možné pozorovať veľmi horúce hviezdy, supernovy, hviezdokopy, žiarenie z jadier galaxií, keď supermasívna čierna diera roztrhne v strede galaxie hviezdu," doplnili autori projektu.



Oba projekty vedie Výskumný a skúšobný letecký ústav. Ich cesta do vesmíru by mala odštartovať o päť rokov, Zem by mali obiehať vo výške 550 kilometrov. Rozpočet každého z nich bude podľa českého rezortu dopravy asi 30 miliónov eur.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)