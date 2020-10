Starostovia a nezávislí zvíťazili v druhom kole volieb do Senátu

Praha 10. októbra (TASR) - Hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) zvíťazilo v druhom kole volieb do Senátu Parlamentu Českej republiky, informoval v sobotu spravodajský server iROZHLAS.cz.



Hnutie STAN zvíťazilo v 10 obvodoch a stane sa najsilnejšou frakciou v hornej komore, píše iROZHLAS.cz.



Druhá skončila Občianska demokratická strana (ODS) so ziskom piatich kresiel. Strana ČSSD nezískala ani jedno kreslo a hnutie ANO si udržalo jedno kreslo z dvoch.



ČSSD zostali len traja senátori, čím sa jej nepodarilo udržať si vlastný senátorský klub. Na to je potrebných najmenej päť kresiel.



Obyvatelia ČR rozhodovali o zložení tretiny Senátu - hornej komory českého parlamentu. Hlasovanie prebiehalo od piatka 14.00 h do soboty 14.00 h v 26 obvodoch, v ktorých nikto nezískal už v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov. Tú v prvom kole ako jediný získal kandidát z hnutia STAN, pripomínajú Novinky.cz.



Senát Parlamentu Českej republiky má 81 členov. Občania každé dva roky volia senátorov v 27 obvodoch.