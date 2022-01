Pražské zastupiteľstvo navrhlo vydať zatknutého Rusa na Ukrajinu

Praha 12. januára (TASR) - Pražské štátne zastupiteľstvo súhlasí s ukrajinskou žiadosťou o vydanie Rusa Alexandra Franchettiho na Ukrajinu. Mestskému súdu v Prahe zaslalo návrh na jeho vydanie za účelom trestného stíhania. Pre Českú televíziu to v stredu uviedol hovorca zastupiteľstva Aleš Cimbala.



Franchettiho zadržala polícia vlani v septembri na základe ukrajinského medzinárodného zatykača. Tamojšie úrady ho obviňujú z toho, že bol zapojený do ruskej anexie ukrajinského polostrova Krym v roku 2014. Moskva sa proti jeho vydaniu ohradzuje.



Podľa skorších zistení stanice Radiožurnál mal Franchetti blízko k vrcholným predstaviteľom Ruskom koordinovaných ozbrojencov na okupovanom území Ukrajiny.



Franchetti je od svojho zatknutia na pražskom Letisku Václava Havla vo vydávacej väzbe. Prípad teraz posúdi Mestský súd v Prahe, avšak o vydaní by mohol napokon rozhodnúť až minister spravodlivosti ČR.



Na Ukrajine hrozí Franchettimu za nedovolené formovanie ozbrojenej skupiny osem rokov vo väzení.



Franchetti žije od 90. rokov v Česku. Na Kryme sformoval špeciálnu skupinu s názvom Severný vietor. Tá mala chrániť okolie Sevastopolu a okrem iného úzko spolupracovala s velením ruskej námornej flotily.