Štátny zástupca obžaloval muža pre požiar v Českom Švajčiarsku

Praha 8. novembra (TASR) - Štátny zástupca podal obžalobu voči mužovi, ktorý je obvinený zo založenia vlaňajšieho požiaru v národnom parku České Švajčiarsko. Išlo o najrozsiahlejší požiar na území ČR. Bývalý dobrovoľný strážca parku podľa znalcov vedel, čo robí, a môže sa preto postaviť pred súd. Na základe správy servera iDNES.cz o tom informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Podľa námestníčky krajského štátneho zastupiteľstva Kateřiny Doušovej obžalobu tento týždeň odoslali Krajskému súdu v Ústí nad Labem.



Muž sa k činu pred niekoľkými mesiacmi sám priznal. Polícii povedal, že v noci z 23. na 24. júla 2022 si do Malinového dolu pri obci Hřensko priniesol lieh a raždie. Vyhliadol si miesto, o ktorom usúdil, že by sa tam dal najúčinnejšie založiť požiar, a zapálil oheň.



Kriminalisti dali vypracovať psychologický posudok, aby preverili, či si muž nevymýšľa. Pri porovnaní jeho výpovedí prišli k záveru, že uvádza podrobnosti, ktoré môže poznať len páchateľ.



Po priznaní nastúpil podľa servera na určitý čas do psychiatrickej liečebne. Kľúčový bol posudok, v ktorom znalci nakoniec zhodnotili, že bol príčetný a vedel, čo robí.



Na konci mája tohto roka bol obvinený z trestného činu všeobecného ohrozenia a poškodzovania cudzieho majetku. Podľa vyšetrovateľov svojimi činmi spôsobil škodu okolo 350 miliónov korún (viac ako 14 miliónov eur). Ide o "škodu veľkého rozsahu", za čo mu hrozí väzenie od osem do 15 rokov. Štátny zástupca preňho navrhol trest zhruba v polovici trestnej sadzby, teda približne 12 rokov väzenia, a tiež ochranné liečenie v ústavnej forme.



Podozrivý muž v minulosti pracoval v národnom parku ako profesionálny strážca, neskôr až do roku 2018 ako dobrovoľník. Pomáhal tam tiež s likvidáciou nepôvodných drevín.



Vo výpovedi sa priznal aj k založeniu niekoľkých požiarov v apríli tohto roka. V oblasti NP České Švajčiarsko zapálil napríklad seno v krmelci, matrac na poľovníckom posede či koberce na ďalšom z posedov.



Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko vypukol vlani 24. júla. Zasahovalo pri ňom približne 6000 hasičov a 400 kusov techniky vrátane hasičských lietadiel a vrtuľníkov. Uhasiť sa ho podarilo po 20 dňoch.



