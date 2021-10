Stav prezidenta Zemana preskúma novovzniknuté konzílium lekárov

Praha 26. októbra (TASR) – O zdravotnom stave českého prezidenta Miloša Zemana sa bude radiť novovzniknuté konzílium lekárov. Jedným z jeho členov je dosluhujúci rektor Karlovej univerzity v Prahe Tomáš Zima, ktorý pre server Seznam Zprávy uviedol, že zbor bude zložený odborníkov rôznych špecializácií.



„Áno, som členom konzília. Po tom, čo sa stretneme a poradíme, vydáme vyjadrenie. Myslím si, že je to správne," uviedol pre Seznam Zprávy Zima, ktorý sa špecializuje na klinickú biochémiu a vnútorné ochorenia.



Konzílium, ktorého členmi by mali byť približne deviati lekári, začne stav prezidenta ČR pravdepodobne skúmať už koncom budúceho týždňa po tom, čo dostane príslušné podklady. Okrem Zemanovho ošetrujúceho lekára Miroslava Zavorala by mali byť jeho súčasťou špecialisti na fyzioterapiu, diagnostiku alebo liečbu ochorení v oblasti brušnej dutiny a tiež expert z odboru psychiatrie.



Seznam Zprávy približuje, že nový tím lekárov bude zrejme podpísaný i pod správou o schopnosti Zemana vykonávať svoj úrad, ktorú si český parlament objednal na začiatok novembra.



Očakáva sa, že vyhlásenie tímu odborníkov príde zhruba v čase, keď sa 8. novembra po prvý raz zíde novozvolená Poslanecká snemovňa. Až potom bude možné spustiť prípadnú diskusiu o možnosti dočasne zbaviť Zemana výkonu prezidentských právomocí. Poslanci a senátori by tak mohli o tejto procedúre hlasovať už na základe informácií nového lekárskeho konzília.



Zeman je v Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) hospitalizovaný od 10. októbra, keď bol do nemocnice prevezený v bezvládnom stave zo zámku v Lánoch. Podľa jeho ošetrujúceho lekára a riaditeľa ÚVN Miroslava Zavorala sú príčinou hospitalizácie komplikácie, ktoré sprevádzajú Zemanove chronické zdravotné ťažkosti. Senát ČR začiatkom minulého týždňa zverejnil správu jeho ošetrujúcich lekárov, podľa ktorých v súčasnosti nie je schopný vykonávať svoju funkciu.