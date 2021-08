České strany by chceli cestovný ruch presunúť pod rezort kultúry

Praha 14. augusta (TASR) - Sektor cestovného ruchu v Česku sa spamätáva z prepadu, ktorý zavinila koronavírusová pandémia. Niekoľko politických strán sa preto zaoberá tým, že cestovný ruch by sa "presťahoval" pod kultúru a že by malo vzniknúť ministerstvo kultúry a cestovného ruchu.



Chcú to opozičné koalície Piráti plus STAN, ako aj Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Nápad sa páči tiež českému ministrovi kultúry Lubomírovi Zaorálkovi z ČSSD, informoval v piatok webový spravodajský portál iDNES.cz.



"Myslíme si, že cestovný ruch by mal byť v názve tohto ministerstva," povedal Jan Lacina, jeden z kandidátov koalície Pirátov a STAN na ministra kultúry.



"Veľmi stojíme o to, aby vzniklo ministerstvo kultúry a cestovného ruchu, pretože naši starostovia v pohraničných regiónoch sa veľmi zaujímajú o cestovný ruch a je mnoho situácií, keď sa tieto dva segmenty dopĺňajú," dodal.



Pre ministerstvo kultúry by to podľa neho znamenalo väčší rešpekt a tiež viac peňazí. Koalícia Pirátov a STAN chce, aby strany o kultúru medzi sebou bojovali a aby to nebola až posledná voľba pri formovaní vlády.



"Gesciu cestovného ruchu prevedieme pod ministerstvo kultúry," sľubuje vo svojom volebnom programe opozičná koalícia Spolu, ktorá plánuje, že po voľbách vytvorí spoločnú vládu práve s koalíciou Pirátov a STAN.



Kultúru by okrem Lacinu podľa STAN mohol viesť súčasný riaditeľ festivalu Pražské jaro Roman Bělor, či senátor David Smoljak.



Keby post pripadol koalícii Spolu, TOP 09 by ponúkla nestraníka a riaditeľa Komornej filharmónie Pardubice Pavla Svobodu, ktorý kandiduje ako líder koalície Spolu v Pardubickom kraji, alebo Radovana Auera, riaditeľa festivalu Svět knihy, ktorý je ako výkonný producent podpísaný aj pod filmom Samotáři.



Súčasnému ministrovi kultúry ČR Lubomírovi Zaorálkovi sa myšlienka pridať agendu cestovného ruchu rezortu, ktorý teraz vedie, a premenovať ho na ministerstvo kultúry a cestovného ruchu, pozdáva.



"Tiež si to myslím. To spojenie sa mi páči. Predstavovať Česko tým, čo prichádzajú, rovno s tým, čo tu môžu navštíviť. Chýba to, v súčasnosti sa to nedeje," povedal Zaorálek.



Kritické pripomienky má naopak súčasná ministerka pre miestny rozvoj za stranu ANO Klára Dostálová, ktorej úrad by sa s agendou cestovného ruchu rozlúčil.