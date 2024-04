Strelec z českej univerzity podľa úradov netrpel duševnou poruchou

Praha 25. apríla (TASR) - Vyšetrovatelia vlaňajšej tragickej streľby na Univerzite Karlovej (UK) sú blízko oznámenia motívu útočníka. Na rokovaní bezpečnostného výboru Poslaneckej snemovne to vo štvrtok povedala dozorujúca štátna zástupkyňa (prokurátorka) Jana Murínová. Strelec podľa nej netrpel duševnou poruchou. Na základe servera Seznam Zprávy informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Je možné jednoznačne vylúčiť chorobný motív... To znamená, že netrpel duševnou poruchou," povedala Murínová. Potvrdila však medializované informácie, že sa liečil. "Chcela by som povedať, že nie každý pacient psychiatrickej ordinácie je duševne chorý," dodala.



Z informácií, ktoré dozorujúca štátna zástupkyňa poslancom na výbore poskytla, podľa serveru vyplynulo, že polícia si k prípadu prizvala znalkyňu z odboru psychológie. Jej úlohou je zostaviť profil páchateľa, termín má podľa Murínovej do konca mája. "Sú predvolaní svedkovia, spolužiaci, kamaráti. Ideme hlboko do jeho života," priblížila aktuálny stav vyšetrovania. Po dokončení profilu bude podľa nej možné zverejniť útočníkov motív.



Na zasadnutí výboru sa zúčastnil aj námestník riaditeľa pražskej polície pre službu kriminálnej polície a vyšetrovania Vojtěch Motyka. Poslancov informoval, že na prípade pracuje dvadsať policajtov, ktorí urobili už 120 výsluchov. Doplnil, že v rámci vyšetrovania znalci vypracovali 29 posudkov a na ďalších sedem sa ešte čaká. Vyšetrovatelia majú podľa neho čas do konca júna, aby prípad uzavreli, lehota sa však prípadne môže predĺžiť.



V hlavnej budove Filozofickej fakulty UK v Prahe 21. decembra 2023 jej študent zastrelil 13 ľudí a jedna osoba neskôr zomrela v nemocnici. Zranenia utrpelo ďalších 25 ľudí a útočník sa napokon zastrelil. Krátko pred masakrom na FF UK zastrelil v obci Hostouň svojho otca a približne týždeň predtým náhodného muža s dieťaťom v Klánovickom lese na okraji Prahy.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)