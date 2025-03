Študenti v Plzni predstierali streľbu a volali Alláhu akbar

Praha 20. marca (TASR) - Dvaja študenti, ktorí vlani v decembri predstierali na Západočeskej univerzite (ZČÚ) v Plzni streľbu a volali pri tom "Alláhu akbar", dostali od univerzity napomenutie a budú tak môcť pokračovať v štúdiu. Vo štvrtok to uviedla hovorkyňa školy Kateřina Dobrovolná s tým, že komisia a dekan strojníckej fakulty prihliadli k ich bezúhonnosti a študijným výsledkom. Oboch študentov ešte čaká súd, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Dekan Fakulty strojníckej ZČU dnes na odporúčanie fakultnej disciplinárnej komisie uložil napomenutie dvom študentom, ktorí 4. decembra 2024 spôsobili manévre v kampuse univerzity v Plzni na Boroch," píše sa vo vyhlásení na webe univerzity. ZČU tiež podotkla, že prihliadla aj na to, že študenti nekonali s úmyslom vyvolať paniku a nechceli nikomu ublížiť. "Obaja v priebehu vyšetrovania vyjadrili ľútosť nad svojím počínaním," dodala univerzita.



Podľa servera Novinky.cz ide o najmiernejší postih z trojstupňovej škály trestov. Po napomenutí nasleduje podmienečné vylúčenie zo školy a vylúčenie. Oboch však ešte čaká súdny proces, pretože sú obžalovaní z výtržníctva, za čo im hrozia dva roky väzenia.



Incident vtedy na tiesňovú linku nahlásil študent ZČU s tým, že v okolí ekonomickej fakulty počul streľbu a zvolanie "Alláhu akbar". Na miesto vyrazilo mnoho policajných jednotiek a tiež ostatné zložky integrovaného záchranného systému. Policajti budovy školy prehľadali, stopy po streľbe ani zranených však nenašli.



Vyšetrovanie ukázalo, že zvolanie v arabčine aj zvuky streľby mali na svedomí študenti vo veku 24 a 25 rokov. Jeden z nich pri odchode z učebne na chodbe vykríkol "Alláhu akbar" a druhý zadupal, čo študentom v inej miestnosti pripadalo ako zvuk streľby a zavolali preto políciu.



Podľa štátnej zástupkyne bol strach svedkov pochopiteľný a pre nich v danej chvíli reálny. Zdôraznila, že obžalovaní študenti navyše konali s plným vedomím o útoku z decembra 2023 na Univerzite Karlovej v Prahe. Obžalovaní podľa svojich slov vraj nechceli nikoho vystrašiť. Ako uviedli Novinky, podľa ich advokáta išlo o spontánnu reakciu na úspešné zloženie zápočtu, čo spätne nepovažujú za "príliš múdre". To tiež podľa neho uviedli v liste rektorovi, v ktorom sa za svoje správanie ospravedlnili.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)