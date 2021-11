Podľa Prymulu zaviedla vláda ČR súčasné opatrenia proti covidu neskoro

Praha 21. novembra (TASR) - Súčasné opatrenia proti šíreniu covidu zaviedla česká vláda podľa epidemiológa Romana Prymulu príliš neskoro.



Prymula v nedeľňajšom programe Českej televízie Otázky Václava Moravca povedal, že štát mnohokrát robí potrebné kroky až dodatočne, mal by však vychádzať z predikcií. Kľúčové je podľa neho sledovanie obsadenosti nemocníc.



Prymula by lokálne opatrenia zvažoval, ak by sa počet ľudí vo vážnom stave blížil k dvom tisícom. Rozhodujúce je podľa neho najmä očkovanie; zhodli sa na tom aj ďalší hostia programu.



"Politici sa opatreniam z logických dôvodov bránia a zavádzajú ich až na poslednú chvíľu. Preto sa periodicita problému opakuje; sme už v niekoľkej vlne pandémie a opatrenia sa vyhlasujú, až keď čísla udrú - keď sú už ťažko korigovateľné. Myslím si, že sa to opäť oneskorilo," uviedol Prymula.



Sprísnenie opatrení mala vláda podľa neho prijať už pred 14 dňami, teraz je však už neskoro. Obmedzenia budú v Česku trvať ešte približne pol roka, odhaduje epidemiológ.



Podľa predsedu Asociácie krajov ČR a hajtmana Juhočeského kraja Martina Kubu vláda v tomto ohľade "zaspala".



Z odborného hľadiska on ani Prymula plošné testovanie za zásadné nepovažujú, najmä ak nie je možné každého nakazeného izolovať od ostatných a vytrasovať jeho kontakty.



Podľa námestníčky českého ministra zdravotníctva Martiny Vašákovej je dôležité, aby ľudia striktne dodržiavali stanovené a zavádzané opatrenia.



Pripomenula, že nejde o vyhubenie vírusu, pretože to sa podľa nej ani nedá. Cieľom je ale získať imunitu - dodala s tým, že napríklad Írsko má rovnaké čísla infikovaných ako v predchádzajúcej vlne, ale aj podstatne menej ľudí v nemocniciach.



Vašáková doplnila, že ministerstvo zdravotníctva na budúci týždeň zrejme umožní, aby sa ľudia mohli proti covidu preočkovať už po piatich mesiacoch, namiesto doterajších šiestich.