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Kauza údajnej podpory terorizmu: Súd oslobodil domobraneckú skupinu
Spolok podľa obžaloby poslal v roku 2017 Čecha Miloša Ouřeckého na východ Ukrajiny, pričom mu zariadil víza aj letenku.
Autor TASR
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Praha 24. júla (TASR) - Mestský súd v Prahe v piatok oslobodil proruskú domobraneckú skupinu Československí vojaci v zálohe za mier v kauze údajnej podpory terorizmu. Jej vedúceho Ivana Kratochvíla však potrestal ročnou podmienkou a päťročným zákazom organizovania zoskupení zameraných na vojenský či polovojenský výcvik.
Sympatizant spolku Vladimír Štádler dostal za nezákonné ozbrojovanie polročnú podmienku. Verdikt nie je právoplatný, štátny zástupca Martin Bílý s ním nesúhlasí a podal odvolanie. Na základe správy stanice ČT24 o tom informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Spolok podľa obžaloby poslal v roku 2017 Čecha Miloša Ouřeckého na východ Ukrajiny, pričom mu zariadil víza aj letenku. Ten sa na Donbase nechal vyzbrojiť aj vyškoliť a zapojil sa do akcií proti ukrajinskej armáde. K činu sa ešte v marci počas oddeleného súdneho pojednávania priznal a dodal, že spätne vníma ako chybu, že sa hneď „nezbalil a nevrátil“ do Česka. Mestský súd v Prahe ho vtedy potrestal trojročnou podmienkou a povinnosťou odpracovať sto hodín verejnoprospešných prác. Bílý sa však aj vtedy odvolal.
V piatkovom zdôvodnení aktuálneho rozsudku sudkyňa Jarmila Pavlátová uviedla, že sa podarila preukázať Kratochvílova významná úloha pri organizovaní cesty Ouřeckého na ukrajinský Donbas. Podľa obžaloby bolo cieľom, aby u proruských separatistov získal bojové skúsenosti, ktoré by potom po návrate do ČR odovzdával ďalším členom spolku na prípadné ústavné, politické alebo hospodárske zmeny v ČR.
Odsúdený bol však len za organizovanie prečinu účasti na neštátnej ozbrojenej skupine zameranej na pôsobenie v ozbrojenom konflikte, za podporu terorizmu už nie. Podľa sudkyne sa to nepodarilo preukázať rovnako ako ani ostatné skutky ako financovanie terorizmu na Donbase či zaobchádzanie s detskou pornografiou. Okrem jednotlivcov čelil stíhaniu aj samotný spolok. Štátny zástupca sa na mieste odvolal.
Ako poukázala stanica ČT24, skupina Československí vojaci v zálohe za mier združuje najmä bývalých vojakov. Jej členovia sú proti členstvu Česka v EÚ a NATO. České ministerstvo vnútra a tiež Bezpečnostná informačná služba ju označili za extrémistickú.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Sympatizant spolku Vladimír Štádler dostal za nezákonné ozbrojovanie polročnú podmienku. Verdikt nie je právoplatný, štátny zástupca Martin Bílý s ním nesúhlasí a podal odvolanie. Na základe správy stanice ČT24 o tom informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Spolok podľa obžaloby poslal v roku 2017 Čecha Miloša Ouřeckého na východ Ukrajiny, pričom mu zariadil víza aj letenku. Ten sa na Donbase nechal vyzbrojiť aj vyškoliť a zapojil sa do akcií proti ukrajinskej armáde. K činu sa ešte v marci počas oddeleného súdneho pojednávania priznal a dodal, že spätne vníma ako chybu, že sa hneď „nezbalil a nevrátil“ do Česka. Mestský súd v Prahe ho vtedy potrestal trojročnou podmienkou a povinnosťou odpracovať sto hodín verejnoprospešných prác. Bílý sa však aj vtedy odvolal.
V piatkovom zdôvodnení aktuálneho rozsudku sudkyňa Jarmila Pavlátová uviedla, že sa podarila preukázať Kratochvílova významná úloha pri organizovaní cesty Ouřeckého na ukrajinský Donbas. Podľa obžaloby bolo cieľom, aby u proruských separatistov získal bojové skúsenosti, ktoré by potom po návrate do ČR odovzdával ďalším členom spolku na prípadné ústavné, politické alebo hospodárske zmeny v ČR.
Odsúdený bol však len za organizovanie prečinu účasti na neštátnej ozbrojenej skupine zameranej na pôsobenie v ozbrojenom konflikte, za podporu terorizmu už nie. Podľa sudkyne sa to nepodarilo preukázať rovnako ako ani ostatné skutky ako financovanie terorizmu na Donbase či zaobchádzanie s detskou pornografiou. Okrem jednotlivcov čelil stíhaniu aj samotný spolok. Štátny zástupca sa na mieste odvolal.
Ako poukázala stanica ČT24, skupina Československí vojaci v zálohe za mier združuje najmä bývalých vojakov. Jej členovia sú proti členstvu Česka v EÚ a NATO. České ministerstvo vnútra a tiež Bezpečnostná informačná služba ju označili za extrémistickú.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)