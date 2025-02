Český súd poslal do väzby piateho obvineného v kauze vo FN Motol

Praha 27. februára (TASR) - Obvodný súd pre Prahu 5 poslal vo štvrtok do väzby piateho obvineného v korupčnej kauze týkajúcej sa zákaziek v pražskej Fakultnej nemocnici Motol. Podľa stanice ČT24 ním je podpredseda predstavenstva firmy DCI Czech Petr Kysučan. Súd tak vyhovel všetkým návrhom na väzbu, informuje spravodajkyňa TASR.



Dozorujúca štátna zástupkyňa Zdeňka Pavlásková podľa ČT24 uviedla, že v prípade Kysučana sa súd obával toho, že by na slobode mohol ovplyvňovať svedkov. O návrhu na vzatie do väzby rozhodoval viac než tri hodiny.



Vo väzbe už sú ďalší štyria obvinení. Okrem bývalého riaditeľa nemocnice Miloslava Ludvíka je to aj advokát a šéf Českej únie športu Miroslav Jansta. Ďalší dvaja si v stredu pred novinármi zakrývali tváre, médiá sa však domnievajú, že išlo o Ludvíkovho námestníka Pavla Budinského, s ktorým si od firiem pýtali úplatky, a Mychajla Popovyča z firmy Midian-Coral, ktorý bol jedným z tých, čo úplatky dával. Jansta im ich podľa polície pomáhal legalizovať.



Celkovo je podľa jej doterajších vyjadrení v prípade obvinených 17 ľudí, ktorí systematicky zneužívali procesy pri zadávaní nemocničných verejných zákaziek. Podieľali sa pritom na poškodzovaní finančných záujmov EÚ, dotačných podvodoch, úplatkárstve či praní špinavých peňazí. Pôvodne ich policajti v pondelok zadržali 22. Hlavným podozrivým hrozí až 12-ročné väzenie.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)