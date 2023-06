Súd potrestal Bulhara, ktorý previedol migrantov zo SR do Česka

Praha 5. júna (TASR) - Olomoucký súd potrestal bulharského vodiča, ktorý zo Slovenska do Česka previedol minulý týždeň 15 nelegálnych migrantov. ČR ich v rámci readmisnej dohody obratom vrátila na Slovensko. V pondelok prípad opísala česká polícia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Pri kontrole dodávky na diaľnici D35, ktorú šoféroval 60-ročný vodič bulharskej národnosti, v nej našla hliadka českej colnej správy 15 mužov bez platných dokladov. Privolaní policajti vodiča zadržali a posádku smerujúcu pravdepodobne do Nemecka zaistili.



"V priebehu preverovania kriminalisti zistili, že zadržaný Bulhar údajne v stredajších nočných hodinách na území Slovenska naložil do auta cudzincov bez cestovných pasov a bez oprávnenia k vstupu a pobytu na území ČR s vedomím, že ide o nelegálnych migrantov," uviedla česká polícia. S prísľubom finančného zisku ich mal prepraviť na prestupné miesto v Česku.



Medzi mužmi sýrskej národnosti sa nachádzal aj jeden chlapec. "Sýrčania disponovali potvrdením o zotrvaní na území Slovenska a z toho dôvodu dali policajti v rámci medzinárodnej readmismej zmluvy návrh na ich prevzatie našim východným susedom," opísala polícia ďalší postup. SR podľa nich návrh obratom akceptovala, a tak sa migranti ešte v deň zaistenia vrátili na Slovensko.



Štátny zástupca podal na súde návrh na potrestanie bulharského prevádzača za spáchanie prečinu organizovania a umožnenia nedovoleného prekročenia štátnej hranice. Olomoucký súd ho potrestal peňažným trestom vo výške niekoľko desiatok tisíc českých korún.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)