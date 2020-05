Súd stanovil trest pražskému imámovi za financovanie terorizmu

Praha 21. mája (TASR) - Bývalý pražský imám Samer Shehadeh strávi za účasť na činnosti teroristickej skupiny vo väzení desať rokov. Jeho brat Omar dostal trest 11 rokov väzenia a Omarova manželka Fatima Hudková trest šesť rokov za mrežami.



Podľa spravodajského servera Novinky.cz o tom rozhodol vo štvrtok Vrchný súd v Prahe. Ten síce zrušil predchádzajúci rozsudok pražského mestského súdu, pretože nesúhlasil s právnou kvalifikáciou, ale tresty udelil rovnaké.



Pred súdom však vo štvrtok stál iba Samer Shehadeh. Omar Shehadeh a Fatima Hudková sa zdržiavajú v zahraničí a boli odsúdení ako zločinci na úteku. Rozsudok je právoplatný.



"Vašu legislatívu nerešpektujem," povedal Samer Shehadeh, ktorý pri vynášaní rozsudku odmietol vstať z lavice obžalovaných. Verdikt si vypočul v sede, čo je v rozpore s pravidlami nielen v tuzemských súdnych sieňach i výrazom neúcty voči sudcom, píše server iDNES.cz.



Vrchný súd ho uznal za vinného z účasti na činnosti teroristickej skupiny vo forme pomoci. Toho sa podľa senátu dopustil finančnou podporou džihádistov v Sýrii a tým, že pomáhal bratovi Omarovi aj Fatime Hudkovej sa do Sýrie sa dostať.



Tento rok vo februári dostal Shehadeh desaťročný trest. Spolu s ním bol v neprítomnosti odsúdený na 11 rokov jeho brat Omar a na šesť rokov väzenia jeho švagriná Fatima Hudková. Proti verdiktu sa vtedy odvolali prokurátor, Shehadeh aj obhajcovia zvyšných obžalovaných.



Podľa obžaloby bývalý pražský imám pomohol v novembri 2016 svojmu bratovi vycestovať do Sýrie a pripojiť sa k teroristickej organizácii Džabhat Fatah aš-Šám. Neskôr údajne zabezpečil cestu aj Hudkovej, ktorú predtým po internete s Omarom zosobášil.



Teroristickej organizácii tiež cez sprostredkovateľov niekoľkokrát poslal peniaze. Bývalý imám sa k pomoci bratovi a jeho žene aj k posielaniu peňazí do Sýrie na hlavnom pojednávaní priznal.



Shehadeh a jeho brat sa podľa Noviniek.cz narodili v Prahe a majú palestínske korene. Dievča podľa vyšetrovateľov pochádza zo Stredočeského kraja a prijala meno Fatima, pričom odišla cez Turecko do Sýrie, aby sa stala nevestou mladšieho z bratov, ktorý sa zapojil do džihádu.