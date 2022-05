ČR: Súd povolil obnovu procesu s bývalým premiérom Beranom

Praha 3. mája (TASR) - Prípad československého armádneho generála Jana Syrového a bývalého ministerského predsedu Rudolfa Berana sa znova otvára. Vrchný súd v Prahe zrušil rozsudok Národného súd z roku 1947, ktorý oboch politikov odsúdil za kolaboráciu s nacistami na 20 rokov odňatia slobody, a nariadil štátnemu zástupcovi prípad znovu prešetriť. Pre Českú televíziu to v utorok uviedol advokát Lubomír Müller, ktorý žiadosť o obnovenie procesu podal v mene praprasynovca generála Syrového.



"Povoľuje sa obnova konania vedeného na Národnom súde v Prahe ohľadom armádneho generála Jana Syrového a tiež ohľadom Rudolfa Berana," píše sa v uznesení, ktoré má Česká televízia k dispozícii. Prípad tak znovu prešetrí prokurátor.



Obnovenie procesu súd povolil na základe toho, že sa objavila predtým neznáma skutočnosť, ktorá by mohla viesť k odlišnému rozsudku. Zatiaľ čo Syrový bol prepustený na amnestiu v roku 1960, Beran vo väznici v roku 1954 zomrel.



Syrovému súd podľa advokáta Müllera vyčítal napríklad to, že v marci 1939 po kapitulácii Československa nevydal ako minister národnej obrany rozkaz na zničenie vojenského materiálu. Odsúdený bol tiež za to, že si podal ruku s nacistickým vodcom Adolfom Hitlerom, čo bolo zachytené aj na fotografii.



V prípade Berana obžaloba upozorňovala napríklad na jeho článok o nemeckej menšine z roku 1938 alebo uvítanie ríšskeho protektora Konstantina von Neuratha. Súd mu vyčítal aj ďalšie skutky, ktoré urobil medzi decembrom 1938 a aprílom 1939, keď bol predsedom československej vlády. Beranovi nepomohol ani fakt, že v jeho prospech vypovedalo množstvo svedkov.



V čase mníchovskej krízy po demisii vlády Milana Hodžu bol Syrový vymenovaný za predsedu vlády a zároveň za ministra obrany. Kabinet viedol len do začiatku decembra 1938, keď sa premiérom stal Beran; ministrom obrany zostal po celú dobu druhej republiky a ešte zhruba mesiac po nacistickej okupácii.