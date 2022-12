Súd v Česku predbežne prepustil lobistu Janouška

Praha 20. decembra (TASR) - Český lobista Roman Janoušek v utorok predčasne opustil ruzynskú väznicu. Odvolací Mestský súd v Prahe vyhovel jeho sťažnosti proti rozhodnutiu Obvodného súdu pre Prahu 6, ktorý ho odmietol prepustiť. Informuje o tom spravodajkyňa TASR na základe informácií servera Seznam Zprávy a stanice ČT24.



Janoušek si odpykáva 4,5-ročný trest za úmyselnú dopravnú nehodu, ktorú spáchal v roku 2012 pod vplyvom alkoholu.



"Bez ďalších podrobností môžem potvrdiť, že súdom bol príslušnej väznici zaslaný príkaz na prepustenie menovaného na slobodu," povedal hovorca pražského mestského súdu Adam Wenig.



Obvodný súd pre Prahu 6 o Janouškovej žiadosti rozhodoval v novembri. Zamietol ju s odôvodnením, že len preto, že sa vo väzení dobre správa, nemá automaticky nárok na podmienečné prepustenie. Podľa súdu sa nepodarilo preukázať, že sa polepšil.



Odvolací súd tieto dôvody nepovažoval za dostatočné a Janouškovej sťažnosti vyhovel. Vo väzení si odpykal viac než polovicu trestu.



Lobista väzenie opustil približne o 16:30 hod. Rozhodnutie súdu komentoval slovami, že za chyby sa platí a on už za tie svoje zaplatil dosť. "Výsledok mňa aj klienta samozrejme ľudsky teší," povedal jeho advokát Martin Sadílek.



Janoušek bol pôvodne obžalovaný za pokus o vraždu, súd ho odsúdil za ublíženie na zdraví a šoférovania pod vplyvom návykovej látky. Za mreže sa dostal v roku 2014. Od marca 2016 sa na základe lekárskych posudkov dostal na slobodu. Podľa nich má po operácii mozgu v hlave implantát, ktorý by sa mu mohol pohybom uvoľniť a zabiť ho.



Súd však pri sledovaní podnikateľa zistil, že nemá popisované ťažkosti, chodí na plaváreň a jazdí na bicykli. Do väzenia sa preto vrátil v roku 2021 po zásahu Vrchného súdu v Olomouci, pretože zdravotný stav mu nebráni absolvovať výkon trestu. Janoušek o podmienečné prepustenie požiadal v júli tohto roka.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)