Český súd rehabilitoval kňaza známeho z prípadu číhošťského zázraku

Praha 10. októbra (TASR) - Krajský súd v Hradci Králové vo štvrtok rehabilitoval farára Josefa Toufara za to, že bol v roku 1950 zatknutý a nezákonne stíhaný. Podľa českých médií je zrejme najznámejšou obeťou vtedajších komunistických zločinov proti cirkvi. Zomrel na následky mučenia Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Na základe stanice ČT24 a servera Seznam Zprávy informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Toufar sa do povedomia ŠtB dostal na základe takzvaného číhošťského zázraku. V decembri 1949 sa počas jeho kázne v kostole v obci Číhošť v kraji Vysočina údajne niekoľkokrát pohol kríž nad svätostánkom na hlavnom oltári. Tento úkaz neskôr dosvedčilo asi 20 ľudí, samotný kňaz to však nevidel. Udalosť sa dodnes nepodarilo vysvetliť.



ŠtB najskôr hláseniam o prípade nevenovala pozornosť, no keďže sa o "zázrak" začalo zaujímať čoraz viac ľudí, komunistický režim zakročil. Farára obvinili, že ho zinscenoval a snažili sa ho prinútiť, aby sa k tomu priznal. Toufar odmietol, že by krížom pohyboval pomocou technického zariadenia, ako tvrdila ŠtB. Jej príslušníci ho preto počas nasledujúcich týždňov kruto mučili.



Keďže farár počas vyšetrovania zomrel, súdny proces sa s ním nekonal. Otázka, či bol do väzby vzatý oprávnene alebo nie, nebola doteraz vyriešená.



Právnik Lubomír Müller, ktorý sa špecializuje na obhajovanie politických väzňov v podobných procesoch, podotkol, že v roku 2013 sa začal proces Toufarovho blahorečenia a v nasledujúcom roku mu vtedajší český prezident Miloš Zeman in memoriam udelil vyznamenanie za zásluhy. Podnet na súdnu rehabilitáciu Toufara prišiel však až tento rok, a to z Múzea českého, slovenského a rusínskeho exilu.



Vo štvrtok po takmer 75 rokov od Toufarovej smrti sudca krajského súdu v Hradci Králové Miroslav Mjartan konštatoval, že kňaz bol osobnej slobody zbavený nezákonne. Rozhodnutie súdu je právoplatné.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)