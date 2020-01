V druhej vetve Rathovej kauzy tvrdo potrestali spoločnosť Metrostav

Praha 31. januára (TASR) - Krajský súd v Prahe uložil v piatok tvrdé tresty v rámci druhej vetvy korupčnej kauzy týkajúcej sa bývalého sociálnodemokratického politika Davida Ratha. Stavebná spoločnosť Metrostav dostala trojročný zákaz uchádzať sa o verejné zákazky a pokutu vo výške desať miliónov korún, informoval server Novinky.cz.



Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný a právni zástupcovia Metrostavu sa voči nemu okamžite odvolali. Hovorca spoločnosti uviedol, že Metrostav sa s verdiktom nestotožňuje a bude sa k nemu vyjadrovať až po ukončení celého konania.



Ak by sa piatkový verdikt stal právoplatným, na Metrostav by to malo podľa servera Novinky.cz citeľný vplyv, keďže významnú časť jeho príjmov tvoria zisky zo štátnych a verejných zákaziek.



Štátny zástupca (prokurátor) Jiří Pražák tento verdikt ocenil s tým, že by mohol pôsobiť ako prevencia podobnej trestnej činnosti. Podľa neho sa manažéri Metrostavu aktívne zapojili do manipulácií so zákazkami, ktoré sa týkali nemocníc a sľubovali úplatky hlavným obžalovaným v kauze Rath.



Samotný David Rath dostal v piatok v druhej časti svojej korupčnej kauzy ďalších osem rokov väzenia a pokutu 18 miliónov korún. Od vlaňajšej jesene si už pritom odpykáva sedemročný trest z prvej vetvy kauzy, ktorý sa mu tak o rok predĺžil. Rathov advokát označil piatkový verdikt voči svojmu klientovi za likvidačný a avizoval odvolanie.



Ďalší hlavní obžalovaní — manželia Kottovci — dostali po osem rokov väzenia a peňažný trest vo výške 20 miliónov korún. Obaja už predtým dostali šesťročné tresty odňatia slobody.