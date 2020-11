Súd zrušil opatrenie ministerstva o rúškach v ČR, na opravu má týždeň

Praha 13. novembra (TASR) - Mestský súd v Prahe v piatok zrušil opatrenie Ministerstva zdravotníctva ČR z 19. októbra, ktoré rozšírilo povinnosť nosiť rúška aj vonku. Rezort podľa súdu dostatočne nevysvetlil, prečo sa rozhodol sprísniť predchádzajúce opatrenie, ktoré vyžadovalo nosenie rúšok len vo vnútorných verejných priestoroch, informuje spravodajský server iDNES.cz.



Opatrenie však zatiaľ ostáva v platnosti a ministerstvo má čas do budúcej soboty na opravenie nedostatkov.



"V opatrení zo dňa 19. októbra chýbajú konkrétne, zrozumiteľné a podložené úvahy, na základe ktorých by súd mohol účinne a zodpovedne preskúmať, či je z pohľadu dosiahnutia deklarovaného cieľa skutočne nevyhnutné trvať na povinnom nosení ochranných prostriedkov dýchacích ciest v aktuálne stanovenom rozsahu," uviedol súd v tlačovej správe.



Nie je to prvý raz, čo súd zrušil opatrenie ministerstva zdravotníctva v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Na jar rezort podľa súdu nezákonne obmedzil voľný pohyb, maloobchod a služby. Aj vtedy však ministerstvo dostalo čas na opravu znenia opatrenia.