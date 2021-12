Český súd zrušil príjazdové formuláre pri individuálnej doprave

Praha 1. decembra (TASR) - Ľudia prichádzajúci do Česka individuálnou dopravou nebudú musieť od budúceho pondelka vypĺňať tzv. príjazdový formulár. Na osoby cestujúce hromadnou dopravou sa však táto povinnosť bude vzťahovať aj naďalej. V stredu o tom rozhodol Pražský mestský súd, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Súd čiastočne vyhovel sťažnosti advokáta Adama Černého a zrušil nariadenie českého ministerstva zdravotníctva z 26. októbra, podľa ktorého musia všetci ľudia po príchode do ČR vyplniť príjazdový formulár. Zároveň zrušil aj povinnosť preukazovať sa hraničnej alebo pobytovej kontrole dokladom o vyplnení tohto formulára, výsledkom testu na covid či písomným potvrdením o výnimke z týchto pravidiel.



Černý vo svojej žalobe uviedol, že podľa neho nie je dôvod, aby formulár vypĺňali osoby zaočkované proti covidu a osoby cestujúce z krajiny s nízkym rizikom nákazy. Namietaj aj proti tomu, že formulár je možné vyplniť iba elektronicky.



"Voľný pohyb osôb je zakotvený v listine základných práv a slobôd, s tým že je možné ho obmedziť iba zákonom," povedal Černý, podľa ktorého rezort zdravotníctva svojimi opatreniami obmedzuje základné práva slobody spôsobom, ktorý nie je opodstatnený a nemá oporu v zákone.



Formuláre sú však podľa ministerstva cenným zdrojom pre prácu hygienikov pri trasovaní rizikových kontaktov. "Voľný pohyb osôb nie je neobmedzeným právom a (vyplnenie) príjazdového formuláru nepredstavuje neprekonateľnú prekážku," argumentovala právna zástupkyňa ministerstva Denisa Nováková.



Súd dal ministerstvu čiastočne za pravdu v prípade cestovania hromadnou dopravou, kedy sú údaje z formulára na trasovanie podľa neho potrebné. V prípade individuálnej dopravy sa však postavil na stranu Černého.



"Súd nevidí, že by vo formulári bol akýkoľvek údaj, ktorý by mohol napomôcť pri trasovaní... Pri individuálnej doprave nie je dôvod vyžadovať vyplnenie príjazdového formulára," uzavrel súd.



Súd sa ďalej pozastavil nad dobou, počas ktorej sú formuláre uchovávané v databáze, do ktorej majú prístup hygienici aj zamestnanci ministerstva. Údaje sú uchované 12 mesiacov, čo je podľa súdu neprimeraná doba.



Povinnosť vyplniť formulár elektronicky však podľa súdu nie je neprimeraná ani nezákonná.



Hospitalizovaných s ochorením COVID-19 je v Česku aktuálne 6527 ľudí, čo je pokles oproti utorkovým 6800, napriek tomu ide o druhé najvyššie číslo v aktuálnej vlne epidémie. V ťažkom stave je v nemocniciach 1069 pacientov.