Súťaž Czech Press Photo oživý výstava Seana Gallupa

Praha 7. októbra (TASR) - Tohtoročnú súťaž Czech Press Photo bude sprevádzať výstava reportážnych snímok fotografa Seana Gallupa, ktorý je tentokrát aj členom poroty. V priereze jeho kariérou sa objaví napríklad nemecká kancelárka Angela Merkelová na "selfie" s imigrantom alebo bývalý americký prezident Barack Obama.



"Zasadnutie zahraničnej poroty súťaže Czech Press Photo je pravidelne sprevádzané výstavou jedného z porotcov. Tento rok v galérii Czech Photo Centre predstaví svoje reportážne snímky Sean Gallup z Getty Images, ktorý žije a pracuje v Nemecku. Výstava 'Sean Gallup - reportážne fotografie' ponúkne prierez jeho kariérou," uvádzajú usporiadatelia.



Výstava sa začne vernisážou 14. októbra, verejnosti bude prístupná od 20. októbra do 14. novembra, informoval v stredu spravodajský portál iDNES.cz.



"Sean Gallup je skvelý fotograf a pravý reportážny profesionál. V 90. rokoch často fotografoval v Českej republike, najmä v Prahe. Na výstave napríklad uvidíte jeho snímku bývalého komunistického pohlavára Miloša Jakeša," podotkol Dan Materna, manažér súťaže Czech Press Photo.



Sean Gallup momentálne žije v Berlíne, kde s tímom nezávislých fotografov zabezpečuje spravodajstvo a obrazové pokrytie pre britsko-americkú masmediálnu spoločnosť Getty Images v Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku.



Jeho fotografie pravidelne vychádzajú na titulných stránkach denníkov a magazínov ako Time, The New York Times, The Washington Post, Der Spiegel, Vanity Fair alebo The Guardian.



Sean Gallup sa zapísal do povedomia širokej verejnosti sériou fotografií o pravicovom extrémizme, ktorá bola v roku 2013 vystavená vo Vojenskom historickom múzeu Bundeswehru v Drážďanoch a následne na ďalších dvanástich miestach v Nemecku. V súčasnosti Gallup dokumentuje globálne otepľovanie v arktických a alpských oblastiach.