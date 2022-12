Na severe Česka potvrdili výskyt afrického moru prasiat

Praha 2. decembra (TASR) - Na severe Česka v Libereckom kraji sa vyskytol africký mor prasiat. Potvrdila to štátna veterinárna správa ČR (SVS). Nákaza sa potvrdila po vyšetrení uhynutého mláďaťa diviaka v obci Jindřichovice pod Smrkem. Ministerstvo pôdohospodárstva ČR a SVS ČR plánujú mimoriadne opatrenia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"My sme to v podstate už nejaký čas očakávali. Tá nákaza sa vyskytovala približne desať až 12 kilometrov od našej hranice, a preto bolo vyhlásené pásmo s intenzívnym odlovom, aby sme čo najviac redukovali populáciu," povedal riaditeľ veterinárnej sekcie SVS Petr Šatrán. Toto pásmo bude v piatok podľa jeho slov zrušené



"Namiesto toho bude vyhlásené tzv. pásmo infekcie. Bude mať rozlohu približne 200 kilometrov," spresnil. V oblasti bude zakázaný lov, bude nariadený zber uhynutých diviakov a ich vyšetrovanie. Takisto bude na danom území obmedzený pohyb ľudí a rovnako bude aj zákaz kŕmenia v tejto oblasti.



Čo sa týka chovu domácich prasiat, bude nariadený súpis chovu, kontrola biologickej bezpečnosti a taktiež sa nariadi porážka domácich prasiat, ktoré boli chované na domácu porážku.



"Dôležité je povedať, že sa tento výskyt potvrdil v populácii diviakov," zdôraznil námestník ministra pôdohospodárstva Petr Jílek. Hlavnou prioritou je podľa neho minimalizovať šírenie infekcie v populácii diviakov a zabrániť jej rozšíreniu do populácie prasiat domácich.



"Pri prijímaní opatrení vychádzame zo skúseností, ktoré už máme z prvého výskytu afrického moru prasiat v Zlínskom kraji," dodal. Ochorenie sa v Česku prvýkrát vyskytlo v roku 2017.



Africký mor prasiat je akútne ochorenie podobné klasickému moru prasiat. Podľa SVS je charakteristické vysokou, takmer 100-percentnou úmrtnosťou. Prejavuje sa vysokou teplotou, ktorá môže trvať aj niekoľko dní. Zvieratá sú malátne, ťažko dýchajú, neprijímajú potravu a zvracajú. Vírus sa šíri najmä priamym kontaktom, ale tiež krmivom, vodou a cez rôzne predmety.



Nákazou môžu podľa SVS ochorieť všetky vekové kategórie ošípanej aj diviaka. Infekcia sa však neprenáša na iné živočíšne druhy ani na človeka.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)