Testovanie v českých školách sa končí

Praha 8. septembra (TASR) – Testovanie žiakov na koronavírus v školách v Českej republike sa po tomto týždni skončí. V stredu na rokovaní školského výboru Poslaneckej snemovne to povedal minister zdravotníctva Adam Vojtěch a odôvodnil to tak, že situácia v školách sa nezhoršuje a je priaznivá. Informácie priniesol portál Novinky.cz.



V prvom kole testovania 2. septembra, teda minulý týždeň po začiatku školského roka, testy potvrdili 116 pozitívnych prípadov nákazy. Údaje z druhého kola testovania v pondelok 6. septembra sa zatiaľ vyhodnocujú, ale už naznačujú, že situácia sa v školách nezhoršila. Tretie kolo prebehne vo štvrtok 9. septembra.



Plošné nosenie rúšok v spoločných priestoroch škôl bude ďalej platiť. Minister pred výborom dolnej komory českého parlamentu nevylúčil, že by sa časom mohli testy v školách opäť zaviesť na lokálnej úrovni.



Tri kolá plošného preventívneho testovania v školách v ČR stanovilo ministerstvo zdravotníctva na 1. či 2. septembra a ďalej na 6. a 9. septembra. V celej krajine je podľa štatistík ministerstva školstva okolo 4200 základných a 1280 stredných škôl, 1. septembra do nich nastúpilo približne 1,4 milióna detí.



Šéf rezortu Vojtěch v utorok povedal, že medzi nakazenými prevažujú stredoškoláci. „Zatiaľ z dát vyplýva, že väčšia miera výskytu je na stredných školách než na základných, čo zodpovedá aj celkovému výskytu v populácii. Vieme, že dnes je najväčší výskyt v populácii 16 až 29 rokov," uviedol v Českej televízii.



Rezort bojuje aj s tým, že výsledky testovania nahlásilo iba 94 percent škôl. Tie, ktoré informácie nedodali, rezort prešetruje.



V utorok testy v Česku odhalili celkovo 588 nových prípadov infekcie, čo je najviac za niekoľko mesiacov. Stúpa aj priemerná týždňová incidencia na 100.000 obyvateľov, aktuálne je to 21 prípadov. Reprodukčné číslo R má hodnotu 1,48, čo znamená zrýchľovanie epidémie. V súvislosti s covidom zomrelo 30.408 ľudí.



Vláda vyhlasuje, že plošné uzávery (lockdowny) už nebude zavádzať. Obmedzenia by mali mať len lokálny charakter, píšu Novinky.cz.