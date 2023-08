Tona rýb v Odre uhynula pre nedostatok kyslíka, zistila inšpekcia

Praha 2. augusta (TASR) - Príčinou minulotýždňového úhynu zhruba tony rýb na českej strane rieky Odra pri meste Bohumín bol nedostatok kyslíka. Ukázali to doterajšie výsledky analýz odobraných vzoriek, informuje spravodajkyňa TASR na základe správy servera Novinky.cz.



"Cudzie zavinenie sa nepreukázalo, vzorky nevykazujú nič neadekvátne," uviedol hovorca Českej inšpekcie ŽP Jiří Ovečka s tým, že za úhynom rýb sú prirodzené javy. "V rieke bolo vinou horúčav menej vody, a tá bola teplá. Potom prišiel silný dážď, ktorý do rieky spláchol kaly a splašky z okolia. Tým sa voda kontaminovala a došlo k úbytku kyslíka," vysvetlil situáciu Ovečka. Takýmto udalostiam sa podľa neho nedá predchádzať.



S tým súhlasí aj hovorkyňa Povodia Odry Šárka Vlčková, podľa ktorej môže takýto stav nastať náhle a trvať napríklad len hodinu. "My môžeme rýchlo reagovať na už vzniknutú situáciu ako teraz, keď sme po objavení mŕtvych rýb v Odre zvýšili odtok z priehrad, aby sa v rieke zvýšil prietok," doplnila Vlčková.



Minulý týždeň v stredu sa približne na štvorkilometrovom úseku rieky Odra objavili stovky mŕtvych rýb. Tie sa dostali až do Poľska, ktoré to oznámilo českému ministerstvu životného prostredia. Podľa odhadov uhynuli asi dve percentá populácie rýb v rieke.



Časť vzoriek odobraných Českou inšpekciou životného prostredia sa ešte spracováva, definitívne výsledky by tak mali byť známe zrejme budúci týždeň.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)