Tretiu dávku proti koronavírusu dostalo už vyše 1000 ľudí

Praha 24. septembra (TASR) – Na posilňujúcu tretiu dávku očkovania proti covidu prišlo v Česku od pondelka do stredajšieho večera 1147 z približne 10 000 ľudí, ktorým už uplynulo osem mesiacov od ukončenej vakcinácie alebo ktorí patria medzi rizikové osoby.



Sú medzi nimi najmä zdravotníci, informoval v piatok webový spravodajský portál Novinky.cz.



V pondelok absolvovalo preočkovanie podľa údajov ministerstva zdravotníctva 282 ľudí, v utorok vyše 544 a v stredu ďalších 321.



„Odporúčame posilňujúcu dávku ľuďom, ktorí sú vo väčšom riziku. Sú to chronicky chorí pacienti, ktorí majú predispozíciu mať ťažší priebeh covidu, seniori nad 60 rokov, zdravotníci a sociálni pracovníci," uviedol minister zdravotníctva Adam Vojtěch.



Hodnotiť záujem je podľa neho zatiaľ predčasné.



Z verejne dostupných dát je zrejmé, že si výzvu zatiaľ vypočuli najmä ľudia vo veku 40 – 49 rokov, 50 – 59 rokov a 60 – 69 rokov. V každej skupine dostalo tretiu dávku vakcíny od Pfizeru zhruba 250 ľudí. Často ide o zdravotníkov očkovaných medzi prvými.



Úrady zatiaľ žiadne problémy s registráciou na posilňujúcu dávku neevidujú. Nápor očakávajú až v ďalších mesiacoch, keď uplynie potrebný interval státisícom očkovaných.



Na preočkovanie sa môžu ľudia hlásiť u svojho praktického lekára alebo prostredníctvom centrálneho registračného systému. Možnosťou sú aj centrá bez registrácie.



Podmienkou pre podanie posilňujúcej dávky je odstup minimálne osem mesiacov od ukončeného očkovania. Rizikoví pacienti, napríklad s oslabenou imunitou alebo po transplantácii orgánov, môžu prísť aj skôr, ak to odporučí lekár.



Najmenej jednu dávku očkovania má za sebou v Českej republike vyše šesť miliónov z 10,7 milióna obyvateľov. Ukončené očkovanie má 55 percent občanov.