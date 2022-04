ČR: Udalosti v Buči predstavujú ďalší vojnový zločin Putinovho režimu

Praha 3. apríla (TASR) - Vraždenie ukrajinských civilistov ruskými vojakmi v meste Buča v nedeľu odsúdilo v príspevku na Twitteri aj ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky a tamojší politici. Podľa rezortu diplomacie ČR ide o ďalší vojnový zločin režimu ruského prezidenta Vladimira Putina.



"Systematické vraždenie civilistov, ktorého sa dopúšťa unikajúca ruská armáda, je ďalším z mnohých odporných vojnových zločinov Putinovho režimu," uviedlo ministerstvo na oficiálnom účte na Twitteri.



"Česká diplomacia sa spoločne so spojencami bude zasadzovať o to, aby všetci zodpovední boli potrestaní," dodal rezort diplomacie na sociálnej sieti.



"Rusko je barbarskou krajinou. Zaslúži si maximálnu možnú izoláciu," povedal bývalý vysoký predstaviteľ NATO a českej armády Petr Pavel, ktorého citoval server iDNES.cz. Podľa jeho slov sa totiž civilizované štáty snažia minimalizovať počet civilných obetí. "Barbarské režimy plánovane útočia na civilné ciele, nielen zabíjajú, ale popravujú spútaných civilistov, znásilňujú, rabujú, vypaľujú," dodal.



Predseda zahraničného výboru Poslaneckej snemovne ČR Marek Ženíšek na Twitteri apeloval na to, že "rovnako ako prebehla denacifikácia, musí prebehnúť aj deputinizácia na všetkých úrovniach". Dovtedy podľa jeho slov "musí Rusko stáť mimo civilizovaný svet".



"Desivé zábery z ukrajinských miest vydávajú jasné svedectvá o tom, že Putin je vojnový zločinec, ktorý patrí pred súd. Som hrdý, že od prvej chvíle stojí ČR za Ukrajinou a jej hrdinami," uviedol v tvíte český minister pre miestny rozvoj a predseda Pirátov Ivan Bartoš. "Naša pomoc musí a bude pokračovať," prisľúbil.



Bývalý český premiér Andrej Babiš na Twitteri napísal, že je znechutený "odporným masakrom" civilistov v Buči, ktorý rozhodne odsúdil.