Česko ukončilo repatriáciu z Izraela, vrátilo sa 228 ľudí

Praha 13. októbra (TASR) - Česko v piatok ukončilo repatriáciu svojich občanov z Izraela. V šiestich letoch sa odtiaľ do ČR vrátilo celkom 228 ľudí, uviedlo české ministerstvo zahraničných vecí. Svojich občanov zároveň upozornilo, aby do Izraela cestovali iba v nevyhnutných prípadoch, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Išlo o jednu z logisticky najnáročnejších akcií. Počas troch dní sme vypravili šesť špeciálnych letov, ktoré doviezli do Česka 228 osôb. Naše kapacity z Prahy sme zároveň poskytli 73 izraelským občanom, ktorí sa vracali pomôcť svojej vlasti v tejto neľahkej dobe," uviedol minister zahraničných vecí Jan Lipavský, ktorý sa zároveň poďakoval kolegom za nasadenie v tejto veci.



Práve s Lipavským sa do ČR dostala prvá skupina Čechov, ktorá s ním cestovala v noci z utorka na stredu po tom, ako neohlásene navštívil Izrael. Vzhľadom na vysoký záujem českých občanov o evakuáciu rozhodol rezort v spolupráci s ministerstvom obrany o ďalšej pomoci, ktorú zaistila Armáda ČR.



"Naše vojenské lietadlá sa niekoľko dní podieľali na evakuácii českých občanov z Izraela. Po útoku teroristickej organizácie Hamas sme do Tel Avivu vypravili celkom šesť letov: päťkrát letel Airbus A-319 a raz CASA C-295. Posledný airbus pristál dnes (v piatok) o 10.45 hod v Kbeloch," napísala česká armáda na sociálnej sieti X.



Hoci repatriáciu českých občanov už oficiálne ukončili, zastupiteľský úrad ČR v Izraeli podľa rezortu zahraničných vecí pokračuje v asistencii ďalším, ktorí by z krajiny ešte chceli odísť. Ministerstvo zároveň sprísnilo upozornenie na cestovanie – cestu odporúča len v nevyhnutných prípadoch.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)