Univerzita Karlova podá sťažnosť proti odloženiu prípadu streľby

Praha 17. júna (TASR) - Univerzita Karlova (UK) podá proti uzneseniu o odložení prípadu vlaňajšej tragickej streľby na jej Filozofickej fakulte (FF) sťažnosť a navrhne úplné vyšetrenie všetkých súvislostí útoku. Oznámila to v pondelok na svojom webe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Univerzita Karlova informuje, že v piatok 14. júna 2024 dostala uznesenie Polície ČR o odložení trestnej veci vyšetrovania tragických udalostí na FF UK... UK potvrdzuje, že podá proti uzneseniu sťažnosť s návrhom na úplné vyšetrenie všetkých súvislostí útoku aj jemu predchádzajúcich udalostí," napísala univerzita.



Sťažnosť je podľa jej slov možné podať do troch kalendárnych dní od doručenia, v stručnej verzii ju preto univerzita podá už v pondelok a doplní neskôr, keď do spisu nahliadnu jej právni zástupcovia. Členka kolégia rektorky Lenka Henebergová dodala, že o tom informovali zasiahnutých, s ktorými sú podľa jej slov v pravidelnom kontakte. UK naďalej pokračuje v poskytovaní finančnej, psychologickej a krízovej podpory pozostalým a zraneným a psychologickú pomoc môžu využívať aj študenti a zamestnanci školy, uviedli na webe.



Univerzita v súvislosti s uznesením vyzvala médiá na maximálnu triezvosť v zverejňovaní konkrétnych detailov. Podobný apel zopakovala aj polícia po tom, ako niektoré české médiá v pondelok informovali o detailoch z vyšetrovania. Dodala, že verejnosť s výsledkami oboznámia hneď, ako to bude možné. O ukončení vyšetrovania prípadu polícia informovala minulý týždeň v piatok (14. 6.).



V hlavnej budove FF UK v Prahe 21. decembra 2023 jej študent zastrelil 13 ľudí a jedna osoba neskôr zomrela v nemocnici. Útočník zranil ďalších 25 ľudí a napokon sa zastrelil. Krátko pred masakrom na FF UK zastrelil v obci Hostouň svojho otca a približne týždeň predtým náhodného muža s dieťaťom v Klánovickom lese na okraji Prahy.



Lidové noviny v pondelok informovali o tom, že udalosť by mal pripomínať dočasný pamätník. Malo by ísť o osemtonový pieskovcový útvar, ktorý bude stáť oproti hlavnej budovy FF UK. Univerzita v budúcnosti počíta aj s trvalým pamätníkom.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)