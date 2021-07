Upratovanie po tornáde aj demolácie sa v Česku končia

Na archívnej snímke škridle zo striech rodinných domov, ktoré zasiahli búrky v obci Hrušky. Foto: TASR - Jakub Kotian

Praha 9. júla (TASR) - Dva týždne po údere ničivého tornáda na juhu Moravy sa upratovanie v zasiahnutých obciach blíži ku koncu. Oznámil to krajský krízový štáb s tým, že sa končia aj demolačné práce na domoch, ktoré besnenie živlov nenávratne poškodilo. Informoval o tom v piatok spravodajský portál Novinky.cz.K zemi nakoniec pôjde 185 domov, hasičom zostáva zboriť ešte štyri desiatky objektov. Nie všetky domy ale strhli hasiči, mnohé demolácie si urobili sami majitelia.potvrdil veliteľ zásahu na zasiahnutých územiach Michal Hlavička.Dosiaľ 24 rodín prejavilo záujem o náhradné bývanie.spresnil hajtman Juhomoravského kraja Jan Grolich s tým, že zasiahnuté obce by mali dodať aj detailné opisy škôd, ktoré budú potrebné pre ďalšie rokovania s poisťovňami aj organizáciu štátnej pomoci.Všetky obce s výnimkou Moravskej Novej Vsi sú od tohto týždňa znova otvorené, dobrovoľníci tak môžu vojsť priamo do obcí.uviedol riaditeľ juhomoravských policajtov Leoš Tržil.zdôraznil Tržil.Nával dobrovoľníkov, očakávaný v uplynulom predĺženom víkende, sa nakoniec nekonal. Hajtman Grolich ale zdôraznil, že záujem o ľudí ochotných priložiť ruku k dielu stále trvá.dodal hajtman.