Úrad v Černošiciach sa opäť zaoberá Babišovým konfliktom záujmov

Praha 26. apríla (TASR) – Mestský úrad v stredočeskom meste Černošice na základe podnetu českej pobočky organizácie Transparency International (TI) opäť začal konanie o priestupku pre podozrenie, že český premiér Andrej Babiš stále neoprávnene ovláda médiá patriace v minulosti pod koncern Agrofert, čím porušuje zákon o konflikte záujmov. Informoval o tom v pondelok server Seznam Zprávy.



V prípade preukázania viny hrozí Babišovi pokuta od päť do 250 tisíc českých korún.



Už predvlani v auguste úradníci v Černošiciach udelili Babišovi v tejto veci pokutu 200 tisíc českých korún. Dospeli totiž k záveru, že Babiš síce podľa zákona vložil svoju spoločnosť Agrofert do zvereneckého fondu, ale napriek tomu je naďalej ovládajúcou osobou v spoločnostiach Londa, Stanica O a Mafra. Tie prevádzkujú vysielanie Rádia Impuls, televíznej stanica Óčko alebo vydávajú niekoľko novinových titulov.



Premiér sa však vtedy odvolal a Krajský úrad Stredočeského kraja mu vyhovel. Niekoľko mesiacov po tom súd konanie zastavil, pretože Babišov konflikt záujmov vo vzťahu k médiám sa podľa neho nepodarilo preukázať. Členom vlády je pritom zakázané byť ovládajúcou osobou firiem, ktoré prevádzkujú rozhlas, televíziu alebo vydávajú noviny.



V januári tohto roku ale podala TI ďalší podnet, podľa ktorého Babiš z pozície premiéra tieto médiá ďalej ovláda, čo zákon o konflikte záujmov zakazuje.



Úrad v Černošiciach do minulého týždňa podnet detailne preštudoval a rozhodol, že zaháji konanie o priestupku. Ako uvádza Seznam Zprávy, potrvá ešte niekoľko týždňov, kým v tejto veci úradníci v Černošiciach rozhodnú.



Európska komisia (EK) zverejnila v piatok správu z auditu, podľa ktorého je Babiš v konflikte záujmov, pretože má pod kontrolou zverenské fondy, do ktorých vložil svoj majetok. Správa potvrdzuje, že Babiš porušuje české i európske zákony, pretože má pod kontrolou holding Agrofert, ktorý čerpá dotácie EÚ. Babiš dlhodobo odmieta, že by bol v konflikte záujmov a v minulosti avizoval, že ČR nebude Bruselu vracať peniaze. Česko sa proti tejto záverečnej správe už nemôže odvolať.