Český súd zamietol návrh opozície, dôchodcom sa peniaze vrátiť nemusia

Brno 24. januára (TASR) - Ústavný súd v Brne zamietol návrh skupiny opozičných poslancov hnutia ANO na zrušenie zákona, ktorým vláda Petra Fialu vlani znížila mimoriadnu valorizáciu penzií. Vláda tak nebude musieť dôchodcom vrátiť zhruba 19,4 miliónov korún (takmer 800.000 eur). Rozhodnutie v stredu oznámil predseda ÚS Josef Baxa, informuje spravodajkyňa TASR.



Hnutie ANO namietalo najmä voči retroaktivite opatrenia – vláda podľa neho narušila legitímne očakávania dôchodcov, ktorí s vyššou penziou už počítali. Kritizovalo tiež to, že sa o norme rokovalo v stave legislatívnej núdze. Rast inflácie, pre ktorý nárok na mimoriadnu valorizáciu vznikol, sa podľa ANO očakával ešte pred schválením štátneho rozpočtu na rok 2023 a kabinet sa na mimoriadne výdavky mal čas pripraviť.



Súd síce pripustil, že skutočne došlo k zásahu do legitímneho očakávania príjemcov dôchodkov, išlo však podľa neho o zásah, ktorý bol s ohľadom na okolnosti proporcionálny. Podľa ÚS tiež neexistuje základné právo na trvalé zvyšovanie dôchodkov či kopírovanie rastu inflácie a štát musí zohľadňovať aktuálny stav verejných financií. ÚS tiež uviedol, že vyhlásenie stavu legislatívnej núdze nebolo protiústavné, pretože opoziční poslanci mali dosť času v pléne vystúpiť. Sudca Vojtěch Šimíček citoval ich výroky zo snemovne, kde sa k obštruovaniu zákona sami hlásili.



Po oznámení výroku o zamietnutí návrhu zaznel v sále výkrik "Hanba!". Za nález podľa Baxu hlasovalo 12 sudcov, odlišné stanovisko mali traja sudcovia. Proti rozhodnutiu ÚS nie je možné sa odvolať. Navrhovateľka, šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová, to komentovala slovami, že v tom prípade to budú musieť napraviť politicky, keď vyhrajú ďalšie parlamentné voľby.



Premiér Petr Fiala verdikt súdu privítal. "Je dobre, že ÚS odmietol opozičný návrh na zrušenie úpravy mimoriadnych valorizácií penzií. Som rád, že naše argumenty pred Ústavným súdom obstáli. Je to dôležité pre udržateľnosť dôchodkového systému, verejných financií a medzigeneračnej solidarity v našej krajine," reagoval Fiala.



Expremiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš bol z rozhodnutia súdu sklamaný. "Za hnutie ANO sľubujem, že keď sa vrátime do vlády, budú pre nás ľudia, ktorí našu krajinu vybudovali, opäť prioritou. Táto asociálna vláda na nich kašle," napísal na sieti X.



Podľa štandardného mechanizmu, ktorý sa aktivuje pri viac než päťpercentnej inflácii, sa mal priemerný dôchodok vlani v júni zvýšiť o 1770 korún, po prijatí zmeny to však bolo iba o 760 korún.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)