< sekcia Zahraničie
DRÁMA V BESKYDÁCH: Prevrátil sa autobus so študentmi
Na mieste zasahujú aj policajní krízoví interventi a posttraumatické tímy záchranárov a hasičov, ktorí študentom a ich rodičom poskytujú psychologickú pomoc.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 8. septembra (TASR) - V obci Staré Hamry v Moravskosliezskom kraji sa v pondelok prevrátil autobus, v ktorom sa viezlo 32 študentov vo veku približne 15 rokov. Podľa krajských hasičov všetci utrpeli zranenia, nik však nie je v ohrození života. Zložky integrovaného záchranného systému transportovali zranených do nemocnice. Polícia príčinu nehody vyšetruje, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Zdravotnícka záchranná služba k nehode vyslala päť posádok. „Na mieste sme ošetrili 32 detských pacientov a dvoch dospelých pacientov. Podľa prvotných informácií boli traja ťažko zranení, dvaja stredne ťažko a zvyšok boli ľahké zranenia,“ uviedol vo vysielaní stanice ČT24 hovorca krajských záchranárov Petr Gaj. Dodal, že zranení boli na základe triáže rozvezení do nemocníc vo Frýdku-Místku, Novom Jičíne a Ostrave.
„Vodič autobusu pri jazde k lyžiarskemu areálu vyšiel mimo komunikáciu, kde narazil do stĺpu elektrického vedenia, potom sa prevrátil nabok. Technická chyba môže byť jednou z možných príčin. Autobus bude zaistený na ďalšie odborné skúmanie,“ uviedla polícia na sociálnej sieti X.
Na mieste zasahujú aj policajní krízoví interventi a posttraumatické tímy záchranárov a hasičov, ktorí študentom a ich rodičom poskytujú psychologickú pomoc.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Zdravotnícka záchranná služba k nehode vyslala päť posádok. „Na mieste sme ošetrili 32 detských pacientov a dvoch dospelých pacientov. Podľa prvotných informácií boli traja ťažko zranení, dvaja stredne ťažko a zvyšok boli ľahké zranenia,“ uviedol vo vysielaní stanice ČT24 hovorca krajských záchranárov Petr Gaj. Dodal, že zranení boli na základe triáže rozvezení do nemocníc vo Frýdku-Místku, Novom Jičíne a Ostrave.
Všechny složky IZS právě zasahují ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku u havárie autobusu, který převážel studenty. Na místě jsou zraněné osoby, kterým poskytujeme pomoc. Zjišťujeme další informace a okolnosti události. #policiemsk pic.twitter.com/akNDOZ8J3K— Policie ČR (@PolicieCZ) September 8, 2025
„Vodič autobusu pri jazde k lyžiarskemu areálu vyšiel mimo komunikáciu, kde narazil do stĺpu elektrického vedenia, potom sa prevrátil nabok. Technická chyba môže byť jednou z možných príčin. Autobus bude zaistený na ďalšie odborné skúmanie,“ uviedla polícia na sociálnej sieti X.
Na mieste zasahujú aj policajní krízoví interventi a posttraumatické tímy záchranárov a hasičov, ktorí študentom a ich rodičom poskytujú psychologickú pomoc.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)