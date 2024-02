V budove Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe sa opäť učí

Praha 19. februára (TASR) - V budove Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej (FF UK) na Palachovom námestí v Prahe, kde vlani pred Vianocami po vyčíňaní strelca prišlo o život 14 ľudí a ďalších 25 utrpelo zranenia, sa opäť učí. V pondelok sa tam začal letný semester. Študentom a vyučujúcim sú prístupné všetky priestory okrem štvrtého poschodia, kde strelec útočil. Prítomní sú aj krízoví interventi, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Podľa prodekanky pre vonkajšie vzťahy a ďalšie vzdelávanie Michaely Slussareffovej sú všetky miestnosti v prístupných častiach fakulty zabezpečené a dajú sa zamykať. Na mieste sú tiež krízoví interventi Českého červeného kríža a ďalších organizácií. Podľa stanice ČT24 je tiež pri hlavnom vchode posilnená ochranka.



Škola študentom chcela uľahčiť situáciu s návratom do budovy a preto pre nich pripravila návod, ako môžu počas prvého dňa návratu postupovať. Radí im napríklad, aby do budovy vstupovali v skupinách a nechali voľný priechod svojim emóciám.



Štvrté poschodie, kde strelec útočil, zostane podľa UK zatvorené zrejme do začiatku ďalšieho akademického roka. Vyučovanie, ktoré bežne prebiehalo na tomto poschodí, bude podľa školy v náhradných priestoroch.



Niekoľko týždňov po tragickej udalosti schválilo vedenie UK aktualizovaný interný bezpečnostný plán na roky 2024 a 2025. V spolupráci s ministerstvom vnútra vytvára aj dlhodobý bezpečnostný plán, ktorý je podľa univerzity zameraný na budovanie celkovej inštitucionálnej odolnosti všetkých budov UK.



Rektorka UK Milena Králíčková vyjadrila želanie, aby štúdium na FF UK prinášalo študentom radosť a dodávalo im energiu. "Chcem tiež, aby vedeli, že sme tu pre nich, a to ako vedenie fakulty, tak celej UK, s UK Pointom a Centrom odolnosti, ktoré budeme spoločne vytvárať," vyhlásila minulý týždeň rektorka, keď si k budove prišla uctiť pamiatku obetí šéfka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová.



K útoku v hlavnej budove Filozofickej fakulty UK v Prahe došlo 21. decembra 2023. Študent na mieste zastrelil 13 ľudí, jedna osoba neskôr zomrela v nemocnici. Zranenia utrpelo ďalších 25 ľudí. Útočník napokon zastrelil aj sám seba.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)