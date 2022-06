NEVÍDANÝ TOVAR: V českých supermarketoch našli balíčky s kokaínom

Praha 11. júna (TASR) - V dvoch českých supermarketoch, v Jičíne a Rychnove nad Kněžnou, našli v piatok zamestnanci debny s bielym práškom. Podľa polície ide o 840 kilogramov kokaínu za dve miliardy korún. Distribútori zrejme urobili chybu pri zásielke drog, informujú Novinky.cz.



"Lisované balíčky kokaínu v škatuliach s banánmi objavili popoludní pracovníci supermarketu v Jičíne a Rychnove nad Kněžnou. Kriminalisti zistili, že tovar rovnakej šarže bol distribuovaný do niekoľkých ďalších miest v ČR," uviedla polícia.



Česká televízia doplnila, že zásielka prišla do ČR zrejme cez nemecký prístav Hamburg z Kolumbie. V Jičíne našli bielu látku v 36 debnách, v Rychnove nad Kněžnou v 60 debnách.



Riaditeľ Národnej protidrogovej centrály Jakub Frydrych uviedol, že ide o 80-percentný kokaín, čo je vysoko kvalitná droga. Polícia uviedla, že pri cene 3000 Kč za gram by kontraband na čiernom trhu mohol mať hodnotu až dve miliardy korún.



Policajti už prehľadali niekoľko ďalších miest, napríklad sklad na pomedzí Prahy a stredných Čiech alebo v Olomouckom kraji. Zatiaľ nenašli žiadne ďalšie drogy, akcia však pred šiestou hodinou večer ešte nebola ukončená, dodal Frydrych.