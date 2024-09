V lete sa na českých cestách stalo viac než 16.000 nehôd

Praha 6. septembra (TASR) - Počas letných prázdnin sa na českých cestách stalo 16.277 dopravných nehôd, pri ktorých zomrelo 90 ľudí. Ide o tretie najnižšie číslo úmrtí v tomto období od roku 1990. Medzi najčastejšie príčiny tragických nehôd patrila vysoká rýchlosť, prejdenie do protismeru a nedanie prednosti. V piatok to uviedla hovorkyňa Policajného prezídia (PP) ČR Violeta Siřišťová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Počas tohtoročných letných mesiacov sa stalo o 179 nehôd menej než minulý rok. To podľa polície svedčí o zvýšenej opatrnosti a zodpovednejšom prístupe vodičov. Okrem úmrtí sa v dôsledku týchto nehôd ťažko zranilo 320 ľudí, čo je najmenej od roku 1990, a viac než 5200 ľudí utrpelo ľahké zranenia.



"K najtragickejším dňom tohtoročných prázdnin patril štvrtok 22. augusta, keď bolo pri 265 nehodách usmrtených šesť osôb, a sobota 3. augusta s piatimi usmrtenými osobami pri 246 nehodách," spresnila Siřišťová.



Zatiaľ najvyšší počet úmrtí počas leta bol v roku 1993, keď na následky dopravných nehôd zomrelo 291 ľudí. Najmenej obetí mali nehody v roku 2022, vtedy počas leta zahynulo 74 ľudí.



Okrem neprispôsobenia rýchlosti stavu vozovky, prechodu do protismeru a nedaniu prednosti boli ďalšími častými príčinami nehôd zavinenými vodičmi nevenovanie plnej pozornosti vedeniu vozidla, nesprávne otáčanie alebo cúvanie či nezvládnutie vedenia vozidla.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)