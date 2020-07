V Moravskosliezskom kraji zmiernia niektoré protivírusové opatrenia

Praha 23. júla (TASR) – Bezpečnostná rada českého Moravskosliezskeho kraja zmierni od piatkového rána niektoré plošné opatrenia opätovne zavedené v dôsledku šírenia nového druhu koronavírusu. Informoval o tom spravodajský portál iDNES.cz.



Kultúrne podujatia bude môcť v kraji znova navštíviť až 1000 ľudí, v okrese Bruntál navyše bez rúšok. Reštaurácie v celom kraji budú môcť byť otvorené až do polnoci, teda o hodinu dlhšie ako doteraz.



Hygienici v piatok rozšírili protiepidemické opatrenia platné v okrese Karviná na celý Moravskosliezsky kraj. V regióne totiž pribúdali ohniská nákazy. Ochorenie COVID-19 sa objavilo napríklad v Mestskej nemocnici Ostrava, v detskom tábore v Štramberku alebo v rôznych podnikoch v okresoch Ostrava, Nový Jičín i Frýdek-Místek.



„Situácia v kraji sa nijako razantne nemení. V súčasnosti je jediným bezpečným okresom Bruntál. Tam skutočne nie je nikto infikovaný, preveruje sa tam jeden prípad," zhodnotil situáciu hajtman kraja Ivo Vondrák.



Miestne úrady tiež uvoľnili opatrenia na prírodných kúpaliskách, kde ľudia nemusia nosiť rúška.



V celom kraji však naďalej platí povinnosť nosiť rúška vo verejnej doprave a vo verejných vnútorných priestoroch. Zamestnávatelia cezhraničných pracovníkov im tiež musia raz za 14 dní zabezpečiť testovanie na prítomnosť nového koronavírusu.



Za posledný deň pribudlo v kraji 73 nových prípadov nákazy. Najhoršie situácia zostáva v okrese Karviná, kde za uplynulý deň zistili 44 nových prípadov.



Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch vo štvrtok vyhlásil, že pokiaľ budú v Česku zavedené nové plošné opatrenia v dôsledku zvyšovania počtu nových prípadov nákazy COVID-19, budú platiť od pondelka.



Podľa premiéra Andreja Babiša by sa celoplošné opatrenia mali týkať jedine povinného nosenia rúšok vo vnútorných priestoroch nad určitý počet ľudí. Vojtěch ale tvrdí, že vyhlásenie núdzového stavu alebo podobné reštriktívne opatrenia nehrozia. Potrebné podľa neho nie je ani obnovenie činnosti Ústredného krízového štábu.



Minister vnútra Jan Hamáček vo štvrtok na svojom twitterovom účte napísal, že situáciou, za akej by bola obnovená činnosť Ústredného krízového štábu, sa bude v pondelok zaoberať vláda.



V Česku v stredu zaznamenali 247 nových prípadov ochorenia COVID-19. Ide o najvyšší denný prírastok od konca júna. Od začiatku pandémie sa novým koronavírusom v krajine nakazilo 14 570 ľudí a 364 tomuto ochoreniu podľahlo.